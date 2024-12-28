Χριστούγεννα στα ‘90s: Κλόντια Σίφερ και Μπρουκ Σιλντς μαζί σε πάρτι - Φωτογραφία

Μία φωτογραφία... αρχείου βρήκε και δημοσίευσε στα social media το διάσημο τοπ μόντελ της δεκαετίας του ΄90 Κλόντια Σίφερ.

Το 54χρονο μοντέλο ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία που ποζάρει με την επίσης σταρ της εποχής Μπρουκ Σιλντς, έξω από από ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Κλόντια Σίφερ έγραψε: «Έτοιμο το εορταστικό πάρτι. Τη βρήκα στο αρχείο αυτή την στιγμή».

Κλόντια Σίφερ και Μπρουκ Σιλντς ποζάρουν λαμπερές και χαμογελαστές, φορώντας τουαλέτες, ενώ περιστοιχίζονται από το προσωπικό του ξενοδοχείου, που φορούν τις κλασσικές κόκκινες στολές. ε



