Ο Αλ Πατσίνο γράφει στα απομνημονεύματά του με τίτλο «Sonny Boy» ότι τον «στοιχειώνει» ο παιδικός τραυματισμός στο πέος του. Το ατύχημα συνέβη όταν ζούσε στο Νότιο Μπρονξ της Νέας Υόρκης όταν ήταν 10 ετών. «Περπατούσα πάνω σε έναν λεπτό, σιδερένιο φράχτη και χόρευα», γράφει ο 84χρονος ηθοποιός του «Νονού» στο βιβλίο, σύμφωνα με το «People».

Θυμάται ότι ήταν σκυμμένος και ένιωσε τόσο δυνατό πόνο που δυσκολεύτηκε ακόμη και να φτάσει μέχρι το σπίτι του. Ευτυχώς, ένας ηλικιωμένος κύριος τον βοήθησε και τον πήγε στο σπίτι της θείας του, όπου στη συνέχεια φώναξαν έναν γιατρό.

«Ήμουν ξαπλωμένος εκεί στο κρεβάτι, με το παντελόνι μου κατεβασμένο γύρω από τους αστραγάλους μου, καθώς οι τρεις γυναίκες της ζωής μου -η μητέρα μου, η θεία μου και η γιαγιά μου- έσπρωχναν και εξέταζαν το πέος μου», γράφει ο Αλ Πατσίνο. Μάλιστα, ο ίδιος σημειώνει ότι ήταν τόσο μεγάλος ο πόνος που ένιωσε, που μέχρι και σήμερα το «κουβαλάει» μέσα σου, τον «στοιχειώνει». «Μέχρι σήμερα με στοιχειώνει η σκέψη του», λέει.

Ο Ιταλοαμερικανός Alfredo James Pacino, γεννήθηκε το 1940 στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Το χαϊδευτικό του ήταν «Sonny Boy», όπως είναι και ο τίτλος του βιβλίου του. Το Sonny Boy ήταν ο τίτλος ενός τραγουδιού του ηθοποιού και τραγουδιστή Al Jolson, που ο Pacino μιμούνταν όταν ήταν τριών ετών. Οι γονείς του χώρισαν, ο πατέρας του έφυγε για την Καλιφόρνια και ο μικρός Αλ μετακόμισε με τη μητέρα του Rose, στο σπίτι των γονιών της, στο Μπρονξ.

Ο παππούς του, που ήταν Ιταλός με καταγωγή από το χωριό Κορλεόνε της Σικελίας, έπαιξε μεγάλο ρόλο στο μεγάλωμά του και μαζί με τη μητέρα του, που τον πήγαινε συχνά στον κινηματογράφο, υποστήριξαν με θέρμη την επιθυμία του να γίνει ηθοποιός. Η οικογένειά του ήταν φτωχή και, όπως έχει πει ο ίδιος, η μητέρα του δεν έζησε για να βιώσει την αναγνώρισή του, για την οποία θα ήταν πολύ χαρούμενη... Ο 84χρονος ηθοποιός έχει αποκτήσει έναν γιο, τον Roman, με την παραγωγό Noor Alfallah. Είναι, επίσης, πατέρας της Julie, 34 ετών, την οποία έχει αποκτήσει με τη Jan Tarrant, και των διδύμων Anton και Olivia, 23 ετών, με την ηθοποιό Beverly D'Angelo.

Ο Αλ Πατσίνο περιγράφει το περιστατικό ως «μια από τις πιο ντροπιαστικές εμπειρίες» της ζωής του, ενώ γράφει για την ικανότητά του «να ξεγελάει τον θάνατο σε τακτική βάση» στο πρώτο κεφάλαιο του «Sonny Boy». Επίσης, παρομοιάζει τον εαυτό του με «μια γάτα με πολύ περισσότερες από ζωές…».

Ο διάσημος ηθοποιός θυμάται στα απομνημονεύματά του μια πληθώρα εμπειριών από την παιδική του ηλικία και την καριέρα του, συμπεριλαμβανομένης της απόπειρας αυτοκτονίας της μητέρας του. Επίσης, ο ηθοποιός περιγράφει λεπτομερώς πώς χρεοκόπησε κατά τη διάρκεια της δεκαετούς, βραβευμένης με Όσκαρ καριέρας του. Την περασμένη εβδομάδα, ο Πατσίνο δήλωσε στο «People» ότι αποφάσισε να γράψει αυτό το βιβλίο επειδή ένιωσε ότι «έπρεπε να το κάνει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.