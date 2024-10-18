Η Σίντνεϊ Σουίνι λέει ότι η οικογένειά της έκανε πολλές θυσίες καθώς κυνηγούσε τα όνειρά της στο Χόλιγουντ ως έφηβη. Η 27χρονη ηθοποιός μιλώντας στο «Glamour» περιέγραψε λεπτομερώς το δύσκολο χρονικό διάστημα της μετακόμισης της οικογένειας από την Ουάσιγκτον για να είναι πιο κοντά στη Νότια Καλιφόρνια. Οι γονείς της χώρισαν και πτώχευσαν το 2016, όπως αποκάλυψε η ίδια.

«Ήξερα ότι στην πραγματικότητα δεν θα μπορούσα ποτέ να αποτύχω γιατί η οικογένειά μου έχασε όντως τα πάντα», ανέφερε η υποψήφια για Emmy ηθοποιός. «Πήραν διαζύγιο. Είτε αυτό οφειλόταν -μπορεί και όχι- στο γεγονός ότι ήρθα εδώ, σίγουρα ήταν καθοριστικό για μένα. Ήξερα, λοιπόν, ότι έπρεπε να πετύχω με κάποια ιδιότητα, ώστε να μην είναι άχρηστο».

Η Sweeney παραδέχτηκε ότι υπήρξε μια στιγμή κατά την οποία ένιωθε ότι είχε αποτύχει, πριν κάνει σημαντικά βήματα στην καριέρα της. Η ηθοποιός του «Euphoria» είπε ότι οι άνθρωποι που γνώριζε στην Ουάσινγκτον δεν υποστήριζαν ιδιαίτερα τις προσπάθειές της.

Η Sydney Sweeney εξήγησε ότι λόγω των βιωμάτων που «κουβαλά» και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε δεν είναι σπάταλη και δεν ξοδεύει άσκοπα τα χρήματά της. «Προέρχομαι από μια οικογένεια όπου είδα τους γονείς μου να χάνουν τα πάντα και αυτό με τρομοκρατεί», εξήγησε και πρόσθεσε: «Θα κουβαλάω πάντα έναν φόβο μέσα μου».

Τέλος, η ηθοποιός προβληματίστηκε για το πώς το ταπεινό της ξεκίνημα τη βοήθησε να παραμείνει ισορροπημένη εν μέσω της γρήγορης ανόδου της στη φήμη. «Για 20 χρόνια ήμουν αυτό το άτομο», είπε η Sweeney. «Απλά τα τελευταία πέντε χρόνια η ζωή μου άλλαξε. Εσείς δεν το βλέπατε γιατί δεν ήμουν διάσημη. Έχω καταφέρει και έχω αγοράσει τα πάντα μόνη μου και φροντίζω τον εαυτό μου και την οικογένειά μου».

