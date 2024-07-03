Πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή ήταν η 1η Ιουλίου για την Μπάρμπρα Στρέιζαντ και τον σύζυγό της Τζέιμς Μπρόλιν, οι οποίοι όχι μόνο έκλεισαν 26 χρόνια γάμου, αλλά είχαν και επέτειο από την ημέρα που γνωρίστηκαν σε ένα ραντεβού στα τυφλά πριν από σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Η θρυλική τραγουδίστρια και ηθοποιός μοιράστηκε στο Instagram μια φωτογραφία από το γάμο τους γράφοντας στη λεζάντα: «Σήμερα συμπληρώνονται 28 χρόνια από τότε που γνωριστήκαμε και 26 από τότε που παντρευτήκαμε! Σε αγαπώ».

Το διάσημο ζευγάρι γνωρίστηκε σε ένα ραντεβού στα τυφλά το 1996 και δύο χρόνια αργότερα ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου σε μια τελετή στην αυλή της σταρ, στο Μαλιμπού, στην Καλιφόρνια.

Σε συνέντευξή του στο Entertainment Tonight με αφορμή την 20η επέτειο του γάμου τους το 2018, ο Μπρόλιν είχε αναφέρει πως ένα από τα μυστικά του ευτυχισμένου γάμου είναι η θεραπεία ζεύγους.

«Πιστεύω στην Συμβουλευτική αν κάποιος έχει ένα πρόβλημα στον γάμο του. Φέρτε το στη συζήτηση και σας ορκίζομαι, ότι μέχρι το τέλος της συνεδρίας θα έχει επιλυθεί».

Από την πλευρά της η πολυβραβευμένη καλλιτέχνης είχε μοιραστεί στο Variety ότι «το μυστικό είναι να ακούς προσεκτικά» τον σύζυγό σου.

«Νομίζω ότι για να είσαι καλός ηθοποιός, πρέπει να ακούς. Για να είσαι καλός άνθρωπος, πρέπει να ακούς. Για να είσαι καλός σύντροφος στο γάμο, πρέπει να ακούς.΄Ακουσε τον άλλον. Συμφώνησε ότι διαφωνείς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.