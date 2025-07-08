Μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της έκανε την Κυριακή στο Παρίσι η Αθηνά Ωνάση, η «χρυσή κληρονόμος» και εγγονή του θρυλικού Αριστοτέλη Ωνάση, η οποία εδώ και χρόνια αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας.

Η 40χρονη σήμερα Αθηνά έδωσε το παρών σε gala και δείπνο για την έναρξη της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι, το βράδυ της Κυριακής, στους κήπους του Musée des Arts Décoratifs, ανάμεσα σε 300 εκλεκτούς προσκεκλημένους.

Η σπάνια δημόσια εμφάνιση της Αθηνάς Ωνάση σε εκδήλωση στο Παρίσι - Newspaper "H MAXH", CYPRUS https://t.co/ZLiJ0XzzN9 pic.twitter.com/qSUmsZ9jO0 — CYLIFE Official page (@CYLIFENEWScom) July 8, 2025

Εδώ και καιρό κυκλοφορούν φήμες για την εγγονή του Αριστοτέλη Ωνάση που τη θέλουν να βιώνει μια δύσκολη οικονομική περίοδο και με αναφορές ακόμα και για προβλήματα υγείας, όπως κατάθλιψη και η ανορεξία, μετά από τον φημολογούμενο χωρισμό της και με τον Ιταλό ιππέα, Αλμπέρτο Ζόρζι.

Ωστόσο, στο γκαλά της Κυριακής, η Αθηνά Ωνάση εμφανίστηκε εμφανώς ανανεωμένη και σε (εμφανισιακά) καλύτερη κατάσταση από την τελευταία εμφάνισή της στα μέσα Μαρτίου.

Η 40χρονη κληρονόμος εμφανίστηκε με ένα μακρύ κόκκινο φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ και ελαφρώς ατημέλητα μαλλιά, ποζάροντας χαμογελαστή στους φωτογράφους μαζί με τη Σοφία Κόπολα.

Κεντρική φωτ: Η Αθηνά Ωνάση σε ιππικούς αγώνες το 2011



Πηγή: skai.gr

