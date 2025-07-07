Αρχίζει το ματς... Η Γερμανίδα, αλλά ιταλικής καταγωγής, αθλητική δημοσιογράφος Βαλεντίνα Ματσέρι... αποκήρυξε τις στιλιστικές επιλογές των Ιταλίδων συναδέλφων της. και δεν έκανε μεγάλη προσπάθεια να χρησιμοποιήσει διπλωματική γλώσσα.

Σημειώνεται ότι το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο DAZN διαθέτει τέσσερις από τις πιο εντυπωσιακές παρουσιάστριες αθλητικών γεγονότων στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ο λόγος για την Ελεονόρα Ινκαρντόνα, την Γκιούσι Μελόνι, την Ντιλετα Λεότα και τη Μαρία Λουίζα Τζακομπέλι.

Η Ματσέρι, 31 ετών, η οποία καλύπτει το Champions League για λογαριασμό του ελβετικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα Blue, είπε ότι τα ρούχα της «τετράδας» δείχνουν ελάχιστο επαγγελματισμό και ότι «τους λείπει το στυλ και η κλάση».

Η Γερμανίδα αθλητική ρεπόρτερ, πολέμια του μοντέρνου φεμινισμού, καθώς έχει γράψει βιβλίο με τον εύγλωττο τίτλο «Στο διάολο η Γυναικεία Ενδυνάμωση: Το Μεγάλο Λάθος του Σύγχρονου Φεμινισμού» σημειώνει ότι «προσωπικά, θα έλεγα ότι ο τρόπος με τον οποίο οι γυναίκες δημοσιογράφοι παρουσιάζονται στα περιθώρια των αγώνων στην Ιταλία μερικές φορές αγγίζει τα όρια».

«Αν θέλετε να μιλήσετε σε ισότιμο επίπεδο με παίκτες και διαιτητές, δεν είναι ευνοϊκό για εσάς να ντύνεστε έτσι» πρόσθεσε σε νέα συνέντευξή της στη BILD.

«Η Ινκαρντόνα απλά παρουσιάζει τις στοιχηματικές αποδόσεις. Και το κάνει με πολύ σέξι τρόπο. Συχνά ντύνεται πολύ πρόστυχα», ανέφερε δε.

Αναμένεται με ενδιαφέρον αν οι θιγείσες θα βγουν στην αντεπίθεση...

Πηγή: skai.gr

