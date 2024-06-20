Ασημίνα Χατζηανδρέου- Χρήστος Δάντης: Βγήκαν για ψώνια και δεν πάει το μυαλό σας ποια συνάντησαν

Από το καλό στο καλύτερο πάει η μακροχρόνια σχέση του Χρήστου Δάντη με την Ασημίνα Χατζηανδρέου.

Ο γνωστός τραγουδιστής και η αθλήτρια που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε μέσα από το Survivor, μετράνε πια πολλά χρόνια μαζί και μάλιστα μετά την επιστροφή της από τον Άγιο Δομίνικο η Ασημίνα εμφανίστηκε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά φορώντας μονόπετρο που φυσικά δεν πέρασε απαρατήρητο.

Περισσότερα στο womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.