Ασημίνα Χατζηανδρέου- Χρήστος Δάντης: Βγήκαν για ψώνια και δεν πάει το μυαλό σας ποια συνάντησαν

Για χαλαρό shopping therapy πήγαν και σκόνταψαν σε γνωστές φυσιογνωμίες

Χρήστου Δάντη με την Ασημίνα Χατζηανδρέου

Από το καλό στο καλύτερο πάει η μακροχρόνια σχέση του Χρήστου Δάντη με την Ασημίνα Χατζηανδρέου.

Ο γνωστός τραγουδιστής και η αθλήτρια που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε μέσα από το Survivor, μετράνε πια πολλά χρόνια μαζί και μάλιστα μετά την επιστροφή της από τον Άγιο Δομίνικο η Ασημίνα εμφανίστηκε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά φορώντας μονόπετρο που φυσικά δεν πέρασε απαρατήρητο.

