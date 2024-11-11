Taylor Swift... μαινόμενη: Θύμωσε με τους security γηπέδου

Η Τέιλορ Σουίφτ έδωσε... «μαθήματα καλών τρόπων» στο προσωπικό ασφαλείας στο στάδιο Arrowhead την Κυριακή, λέγοντας σε έναν φρουρό να μιλάει λίγο καλύτερα στους παπαράτσι.

Η σούπερ σταρ της ποπ έφτασε στο γήπεδο του Κάνσας Σίτι για να παρακολουθήσει τον αγώνα που συμμετείχε ο φίλος της, Τράβις Κέλτσε.

Taylor Swift is one sweet girl! We love having her as a part of #ChiefsKingdom pic.twitter.com/yk5oMLzEAT — Sports Radio 810 WHB (@SportsRadio810) November 10, 2024

Η ομάδα θα «έδινε μάχη» με τους Ντένβερ Μπρόνκος στο γήπεδο - αλλά η Τέιλορ είχε τη δική της «τρελή μάχη» στα παρασκήνια πριν από την έναρξη.

Η Τέιλορ οδηγούνταν με ένα καρότσι του γκολφ στην αρένα με τη μαμά και τον μπαμπά της -- την Άντρεα και τον Σκοτ.

Όταν σταμάτησαν, η Taylor και οι γονείς της βγήκαν από το καρότσι μπροστά σε ένα πλήθος φωτογράφων που έκανε, «αγώνα δρόμου» για να προλάβει να απαθανατίσει την τραγουδίστρια.

Ένας φρουρός ασφαλείας διέταξε τους παπαράτσι να «κάνουν πίσω», αλλά ο τρόπος που το είπε ήταν που τσάντισε την Τέιλορ, η οποία φεύγοντας με τους γονείς της από το σημείο, έσπευσε να τον διορθώσει λέγοντας: «Κάντε πίσω σαςπαρακαλώ.».

Πηγή: skai.gr

