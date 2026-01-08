Απόλυτος πειρασμός: Η Χέιλι Μπίμπερ προκαλεί αναστάτωση φορώντας μόνο εσώρουχα... (video-φωτό)

Η Χέιλι Μπίμπερ απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται ένα από τα κορυφαία σούπερ μόντελ της γενιάς της. Η σύζυγος του Τζάστιν Μπίμπερ πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια της Victoria’s Secret για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, φορώντας εντυπωσιακά ροζ και μαύρα σατέν εσώρουχα.

Στη φωτογράφιση, η επιχειρηματίας και μοντέλο εμφανίζεται να βάφει τα νύχια των ποδιών της, καθισμένη σε μια συρταριέρα, μια πόζα εμπνευσμένη από παλαιότερη, εμβληματική φωτογράφιση της Ζιζέλ. Μάλιστα, η εταιρεία την ανακηρύσσει «Queen of Hearts», στο πλαίσιο της φετινής καμπάνιας «A Very VS Valentine». Η νέα αυτή εικόνα σηματοδοτεί την επιστροφή της εταιρείας στο πιο αισθησιακό και «glamorous» ύφος της, μετά από μια περίοδο όπου είχε στραφεί σε πιο «woke» καμπάνιες που δεν ενθουσίασαν το κοινό.

Από την Αριζόνα στην κορυφή της μόδας

Η Χέιλι Μπίμπερ γεννήθηκε στην Αριζόνα και είναι κόρη του ηθοποιού Stephen Baldwin. Από μικρή ηλικία ήρθε σε επαφή με τον χώρο της showbiz και σύντομα ακολούθησε καριέρα στο μόντελινγκ. Έχει συνεργαστεί με κορυφαίους οίκους μόδας, όπως Versace, Saint Laurent και Tommy Hilfiger, ενώ αποτελεί και fashion icon στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το 2018 παντρεύτηκε τον Τζάστιν Μπίμπερ, με τον οποίο διατηρεί μία από τις πιο πολυσυζητημένες σχέσεις της παγκόσμιας showbiz.

Μητρότητα με στιλ… αλλά χωρίς υπερβολές

Πρόσφατα, η ίδια μίλησε στο περιοδικό «GQ» για τον τρόπο που ντύνει τον 14 μηνών γιο της, Τζακ.Όπως ανέφερε, προτιμά «χαλαρά και απλά» ρούχα για το παιδί της: «Τον ντύνω με ρούχα που είναι χαριτωμένα, αλλά όχι υπερβολικά. Τα περισσότερα παιδικά ρούχα έχουν πολλά σχέδια, ζώα και έντονα prints. Προτιμώ φόρμες, φαρδιά και T-shirts». Παράλληλα, βρίσκει πολύ γλυκό όταν ο σύζυγός της ντύνει τον γιο τους με ρούχα στο δικό του, πιο street style ύφος: «Ο μπαμπάς τον ντύνει συχνά σαν τον εαυτό του και είναι τόσο χαριτωμένο».

Το 2022, η Χέιλι Μπίμπερ λάνσαρε τη Rhode, μια μάρκα skincare με μόλις λίγα προϊόντα και απλό design. Τρία χρόνια αργότερα, η Rhode εξαγοράστηκε από την ELF Beauty έναντι 1 δισ. δολαρίων, χάρη στην εντυπωσιακή πορεία της στην αγορά και την ισχυρή επιρροή της ιδρύτριάς της. Η εταιρεία διαθέτει μόνο 10 προϊόντα, αλλά έχει ήδη σημειώσει πωλήσεις 212 εκατ. δολαρίων μέσα σε 12 μήνες.

Πηγή: skai.gr

