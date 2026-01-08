Αποκάλυψη-βόμβα από την Τζένιφερ Γκάρνερ για το διαζύγιο με τον Μπεν Άφλεκ

Για την Τζένιφερ Γκάρνερ, το τέλος του γάμου της με τον Μπεν Άφλεκ δεν ήταν ποτέ ένα απλό διαζύγιο. Ήταν το τέλος μιας οικογένειας όπως την ήξερε. Ήταν η απώλεια μιας αληθινής συντροφικότητας, μιας βαθιάς φιλίας, ενός κοινού ονείρου.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο «Marie Claire», η 53χρονη ηθοποιός μίλησε με ειλικρίνεια για τη δυσκολότερη πτυχή της δημόσιας αυτής διάλυσης: όχι τα πρωτοσέλιδα, όχι τα κουτσομπολιά, αλλά το ίδιο το γεγονός ότι η οικογένειά της έπαψε να είναι ενωμένη όπως πριν.

«Το δύσκολο ήταν η πραγματικότητα»

Η ηθοποιός ξεκαθάρισε πως ποτέ δεν άφησε τα σχόλια των media να καθορίσουν την ψυχολογία της. «Δεν με ωφελεί να ακούω κουτσομπολιά για τον εαυτό μου, ούτε για τα παιδιά μου», δήλωσε. «Αυτό που ήταν πραγματικά δύσκολο, ήταν το γεγονός. Η διάλυση μιας οικογένειας. Η απώλεια μιας αληθινής συνεργασίας». Ο γάμος της με τον Μπεν Άφλεκ κράτησε δέκα χρόνια. Μαζί απέκτησαν τρία παιδιά: τη Violet, τη Seraphina και τον μικρό Samuel. Όταν χώρισαν το 2015, η ζωή τους άλλαξε για πάντα. Ωστόσο, παρά τον χωρισμό, οι δυο τους δεν απομακρύνθηκαν ποτέ πραγματικά. Αντίθετα, επέλεξαν να μείνουν οικογένεια, αλλά με διαφορετική μορφή.

Τους τελευταίους μήνες, η Γκάρνερ και ο Άφλεκ εθεάθησαν μαζί με τα παιδιά τους στο θέατρο, στις γιορτές, ακόμη και την Ημέρα των Ευχαριστιών. Οι εικόνες αυτές δεν δείχνουν πρώην συζύγους, αλλά δύο ανθρώπους που συνεχίζουν να μοιράζονται μια κοινή ιστορία. «Ο Μπεν νιώθει άνετα με την Τζένιφερ», ανέφερε πηγή στο μέσο «Page Six». «Έχουν ισχυρό δεσμό, γιατί μοιράζονται μια ζωή και τρία παιδιά».

Σήμερα, η Τζένιφερ Γκάρνερ έχει προχωρήσει στη ζωή της με τον σύντροφό της, John Miller. Κι όμως, δεν έπαψε ποτέ να στέκεται δίπλα στον Μπεν Άφλεκ, ακόμα και μετά το δικό του διαζύγιο από την Τζένιφερ Λόπεζ το 2024. Η ιστορία τους δεν είναι μια ιστορία αποτυχίας. Είναι μια ιστορία ωριμότητας. Μια απόδειξη ότι η αγάπη δεν τελειώνει απαραίτητα με έναν χωρισμό.

Jennifer Garner makes rare comment on ‘hard’ Ben Affleck divorce https://t.co/xi7e2y0ZyB pic.twitter.com/4kPDbFDuov — Page Six (@PageSix) January 7, 2026

Πηγή: skai.gr

