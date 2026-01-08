Ο Ματ Ντέιμον αποκάλυψε ότι έχασε σημαντικό βάρος για τις ανάγκες της νέας ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια», φτάνοντας στο βάρος που είχε όταν ήταν ακόμη στο λύκειο.

Ο 55χρονος ηθοποιός μίλησε για τη σωματική του προετοιμασία στο podcast «New Heights» των Τζέισον και Τράβις Κέλσι, εξηγώντας ότι ο σκηνοθέτης ήθελε να εμφανίζεται «λεπτός αλλά σε άριστη φυσική κατάσταση». «Ήμουν σε πολύ καλή φόρμα. Έχασα πολλά κιλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αυστηρή δίαιτα και εντατική προπόνηση

Ο Ντέιμον αποκάλυψε πως σταμάτησε να καταναλώνει γλουτένη, ακολουθώντας τις οδηγίες του γιατρού του. «Συνήθως το βάρος μου κυμαινόταν μεταξύ 84 και 91 κιλών. Για την ταινία έφτασα περίπου τα 76 κιλά. Δεν είχα ξαναβρεθεί σε τέτοιο βάρος από την εποχή του λυκείου», εξήγησε.

Η αλλαγή αυτή απαιτούσε έντονη προπόνηση και αυστηρή διατροφή, όμως, όπως σημείωσε, η ύπαρξη ενός ξεκάθαρου στόχου έκανε τη διαδικασία πιο εύκολη. Παρομοίασε, μάλιστα, την προετοιμασία του με την προετοιμασία των αθλητών του NFL πριν από μια σεζόν.

Ο ηθοποιός φαίνεται πως έχει υιοθετήσει μόνιμα τη νέα του διατροφή. «Είμαι πλέον εντελώς ''gluten-free''. Βρήκα ακόμα και μπίρα χωρίς γλουτένη», ανέφερε με χιούμορ, προσθέτοντας πως δεν μπορεί καν να καταλάβει αν του λείπει η παλιά του διατροφή.

Τον Μάρτιο, φωτογραφίες από τα γυρίσματα στην Ιταλία έδειχναν τον Ντέιμον χωρίς μπλούζα, με γραμμωμένο σώμα, μαυρισμένο δέρμα και γκρίζα γενειάδα. Σε κάποιες από αυτές εμφανίζεται μαζί με τη Zendaya, σε βραχώδες τοπίο που θυμίζει σκηνικό αρχαίου έπους.

#MattDamon? More like Matt Dammnnnn ... the actor is taking us on one heck of a journey, flexing some serious muscle while filming "The Odyssey" in Italy!



Full story in HERE: https://t.co/d6OQGo67ie



📽️: Backgrid pic.twitter.com/WBASs5uRcO — TMZ (@TMZ) March 26, 2025

Τι θα δούμε στην «Οδύσσεια» του Νόλαν

Η νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν βασίζεται στο ομηρικό έπος Οδύσσεια και αφηγείται το μακρύ και επικίνδυνο ταξίδι του Οδυσσέα προς την Ιθάκη μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Η ιστορία περιλαμβάνει μυθικά πλάσματα, θεϊκές παρεμβάσεις, περιπέτειες και δοκιμασίες, καθώς και τη διαρκή προσπάθεια του ήρωα να επιστρέψει στην οικογένειά του. Το πρώτο επίσημο trailer κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες και ήταν, πράγματι, εντυπωσιακό. Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 17 Ιουλίου 2026.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.