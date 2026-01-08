Δεν κρύβονται πια: Το πρώτο δημόσιο φιλί της Κέιτι Πέρι με τον Τζάστιν Τριντό

Ένα τρυφερό φιλί στο μάγουλο και ένα χαμόγελο που δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας. Η Κέιτι Πέρι φαίνεται να επιβεβαιώνει πόσο σοβαρή έχει γίνει η σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό, μέσα από μια φωτογραφία που δημοσίευσε στο Instagram από τις πρόσφατες διακοπές τους.

Η 41χρονη καλλιτέχνις γέρνει τρυφερά προς τον 54χρονο σύντροφό της, σε αυτό που αποτελεί την πιο δημόσια επίδειξη αγάπης τους μέχρι σήμερα -και σίγουρα την πιο ηχηρή μετά τον χωρισμό της από τον Ορλάντο Μπλουμ. Η συγκεκριμένη φωτογραφία αποτελεί μέρος του φωτογραφικού άλμπουμ με τίτλο «Holidaze», όπου η Πέρι μοιράστηκε με τους θαυμαστές της. Από ήρεμα θαλάσσια τοπία, με τον Τριντό να κολυμπά χαμογελαστός, μέχρι μικρές, ιδιωτικές στιγμές χαλάρωσης, το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: η τραγουδίστρια ζει μια περίοδο γαλήνης και επανασύνδεσης με τον εαυτό της.

Οικογένεια πάνω απ’ όλα

Ανάμεσα στις εικόνες, ξεχώρισε και μια απρόσμενα ζεστή στιγμή: η καλλιτέχνιδα έκανε «tag» τον Ορλάντο Μπλουμ σε μια οικογενειακή φωτογραφία με την κόρη τους, Daisy Dove. Οι δύο πρώην σύντροφοι εμφανίζονται μαζί, ντυμένοι ζεστά, αποδεικνύοντας ότι η συντροφικότητα μπορεί να μεταμορφωθεί χωρίς να χαθεί. Σε άλλο στιγμιότυπο, ένα οικογενειακό δείπνο με χειρόγραφες κάρτες στα πιάτα, δείχνει ότι στο τραπέζι υπήρχε χώρος όχι μόνο για την Daisy, αλλά και για τον 14χρονο Flynn, τον γιο του Μπλουμ από τον γάμο του με τη Miranda Kerr.

Η Κέιτι Πέρι δεν παρέλειψε να μοιραστεί και εικόνες καθαρής μητρικής ευτυχίας: ένα βράδυ στο The Nutcracker, πατινάζ στον πάγο με τη μικρή της κόρη, στιγμές που θυμίζουν πως, όσα κι αν αλλάζουν, η μητρότητα παραμένει ο σταθερός της άξονας.

Ένας έρωτας που γεννήθηκε αθόρυβα

Οι φήμες για τη σχέση Πέρι-Τριντό ξεκίνησαν το περασμένο καλοκαίρι, λίγο μετά τον ήσυχο χωρισμό της τραγουδίστριας από τον Μπλουμ, έπειτα από σχεδόν μια δεκαετία μαζί. Ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά φρόντισε αργότερα να ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά, αναδημοσιεύοντας μια κοινή τους φωτογραφία από εορταστική συνάντηση στην Ιαπωνία, δίπλα στον πρώην πρωθυπουργό Φούμιο Κισίντα και τη σύζυγό του.

Η πρώτη επίσημη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού ήρθε τον Σεπτέμβριο, στο Παρίσι. Χέρι-χέρι, σε μια ρομαντική βραδιά στη γαλλική πρωτεύουσα, έμοιαζαν ήδη άνετοι μέσα στη νέα τους πραγματικότητα. Πηγή από το περιβάλλον τους αποκάλυψε ότι οι δύο τους έκαναν ήδη σχέδια για τις γιορτές, παρά το απαιτητικό πρόγραμμα περιοδείας της τραγουδίστριας. «Χωρίς υπερβολή, αυτή η χρονιά ήταν ένας ανεμοστρόβιλος για εκείνη», ανέφερε. «Δεν είχε καν χρόνο να σκεφτεί τη ζωή μετά την περιοδεία».

Παρότι ο νέος έρωτας έχει φέρει ενθουσιασμό, η προτεραιότητα της Κέιτι Πέρι παραμένει ξεκάθαρη: η κόρη της. Ωστόσο, όσοι τη γνωρίζουν καλά, μιλούν για μια ευχάριστη έκπληξη: «Ο Τριντό κάνει μεγάλη προσπάθεια να τη βλέπει. Εκείνη το χαίρεται, περνά υπέροχα μαζί του. Είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή».

Katy Perry and Justin Trudeau took their romance public Saturday night ... the lovebirds went out on a date in Paris, France, to celebrate Katy's 45th birthday.



🎥 Best Image pic.twitter.com/aKx3ULkKn0 — TMZ (@TMZ) October 26, 2025

Ο χωρισμός της Κέιτι Πέρι και του Ορλάντο Μπλουμ έγινε επίσημος τον Ιούνιο. Το ζευγάρι είχε γνωριστεί το 2016, αρραβωνιάστηκε τρία χρόνια αργότερα και καλωσόρισε την κόρη του τον Αύγουστο του 2020. Σε κοινή τους δήλωση, είχαν ξεκαθαρίσει πως η σχέση τους «μετατοπίζεται» με στόχο τη συν-γονεϊκότητα, δίνοντας προτεραιότητα στην αγάπη, τη σταθερότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό για την ανατροφή της Daisy. Λίγους μήνες μετά, ο Μπλουμ «έσπασε» τη σιωπή του: «Είμαι υπέροχα. Είμαι ευγνώμων. Έχουμε την πιο όμορφη κόρη», είπε. «Είναι μόνο αγάπη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.