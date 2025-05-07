Απαγόρευσε η Δανάη Μπάρκα την είσοδο ρεπόρτερ στον χώρο που είναι το πλατό της;

Θέμα για το θέμα μοιάζει το παρακάτω που εντοπίσαμε στη Super Κατερίνα και σχετίζεται με τη Δανάη Μπάρκα.

Όπως έχει γίνει γνωστό εδώ και κάποιες μέρες, η εκπομπή Πάμε Δανάη κόβεται και ολοκληρώνεται την προσεχή Παρασκευή. Μόλις έγινε γνωστό το νέο, οι «πεσιματικοί» ρεπόρτερ των ψυχαγωγικών εκπομπών την έστησαν όπως είναι λογικό στο κτίριο όπου γυρίζεται η εκπομπή προκειμένου να αποσπάσουν δηλώσεις από την παρουσιάστρια, κάτι που δεν κατέστη δυνατό όπως είναι μάλλον λογικό.

Σήμερα λοιπόν, η ρεπόρτερ της Super Κατερίνας, Μένια Κούκου, «κατήγγειλε» ότι η ασφάλεια έξω από τα πλατό από όπου βγαίνει μεταξύ άλλων και η εκπομπή Πάμε Δανάη, δεν επιτρέπει την είσοδο των ρεπόρτερ άλλων εκπομπών μέσα στους χώρους του κτιρίου παρά μόνο με συνοδεία.

«Μαζί με τον οπερατέρ θελήσαμε να πα΄ρουμε ένα νερό και έναν καφέ. Μας σταματάει ο σεκιούριτι και μας λέει ότι έπειτα από εντολή της Δανάης Μπάρκα αυτό δεν μπορεί να γίνει».

Η Κατερίνα Καινούργιου αρχικά «επαίνεσε» τη ρεπόρτερ της που το κάνει επώνυμα και δε μεταφέρει κάποια φήμη «αλλά δεν ξέρω αν ο σεκιούριτι χρησιμοποίησε το όνομα της Δανάης. Εγώ πιστεύω ότι ίσως είπαν για να προστατέψουν την εκπομπή της κυρίας Μπάρκα να μεταφέρθηκε η εντολή διαφορετικά».

Η ομάδα της είχε έντονη διαφωνία για το θέμα για να καταλήξουν στο αυτονόητο που γνωρίζουν και η μη ρεπότερς ότι «για να μπει κάποιος στο κτίριο υπάρχει πάντα σεκιούριτι», όπως ασφάλεια και μάλιστα αυστηρή υπάρχει στις εισόδους όλων των καναλιών και των κτιριακών εγκαταστάσεων που φιλοξενούν πλατό. Με άλλα λόγια, ούτως ή άλλως δεν μπαίνει κανείς σε τέτοιου είδους κτίρια αν δεν περάσει από ασφάλεια.



Μετά από λίγη ώρα, το θέμα επανήλθε στην εκπομπή με την κ. Κούκου αυτή τη φορά σε live μετάδοση έξω από το στούντιο του Μega να δηλώνει ότι το «απαγορευτικό» ξεκίνησε από την Τρίτη το μεσημέρι και ότι συνέβη με συνάδελφό της.

«Η εξήγηση ήταν ότι επειδή ενοχλήθηκαν που μπαινόβγαιναν δημοσιογράφοι και οπερατέρ στον χώρο» ανέφερε.

«Από την άλλη παιδιά είναι επαγγελματίες που εργάζονται και οφείλει η ασφάλεια να προστατεύσει τους εργαζόμενους. Και σε μας το ίδιο γίνεται» είπε πολύ σοφά η Κατερίνα Καινούργιου, τοποθετώντας το θέμα σε μια πιο σωστή βάση.

«Να μην το αποδίδουν στην κ. Μπάρκα. Σε μας στο Star η ασφάλεια ήταν περισσότερη από ότι στο στούντιο Pro» συνηγόρησε η Κατερίνα Παπακωστοπούλου.

