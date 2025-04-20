Θανάσης Τσαλταμπάσης: Η δημόσια έκκληση για την ξαδέλφη του που είναι στην Εντατική

Δύσκολες ώρες περνά η οικογένεια του Θανάση Τσαλταμπάση και ο ηθοποιός προχώρησε σε δημόσια έκκληση σε όποιον μπορεί να βοηθήσει.

Ο ηθοποιός ζήτησε εθελοντές για αιμοδοσία σε οποιοδήποτε νοσοκομείο ή κλινική της Ελλάδας και από οποιαδήποτε ομάδα αίματος, στο όνομα Ιωάννα Δημητριάδου του Παναγιώτη.

Πρόκειται για την πρώτη ξαδέλφη του που όπως λέει νοσηλεύεται στην Εντατική της κλινικής Άγιος Λουκάς στη Θεσσαλονίκη και χρειάζεται αίμα.

Ο ηθοποιός ευχαρίστησε και την κλινική, τους ανθρώπους που θα προσφέρουν αίμα αλλά και όσους αφιέρωσαν χρόνο για να τον ακούσουν.

Εμείς ως οφείλουμε δημοσιεύουμε την έκκλησή του με την ελπίδα και να βρεθούν αρκετοί αιμοδότες αλλά και η ξαδέλφη του να ξεπεράσει την περιπέτεια με την υγεία της.

