Angelina Jolie-Brad Pitt: Πώς το διαζύγιο των Brangelina έγινε τόσο άσχημο…

Στα οκτώ χρόνια, από τότε που η Αντζελίνα Τζολί κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Μπραντ Πιτ λόγω των καταγγελιών για σωματική κακοποίηση, το πρώην αγαπημένο ζευγάρι του Χόλιγουντ βρίσκεται σε μια συνεχή δικαστική διένεξη για πληθώρα νομικών ζητημάτων και διαμάχες για την επιμέλεια.

Από μια πολυετή διαμάχη για έναν αμπελώνα που αγοράστηκε τα πρώτα χρόνια της σχέσης τους μέχρι την υποτιθέμενη αποξένωση του Πιτ από τα παιδιά του εν μέσω καταγγελιών για κακοποίηση.

Μάιος 2008

Το ζευγάρι αγοράζει τον αμπελώνα Château Miraval στη νότια Γαλλία, αν και δεν αγοράζουν επίσημα το σπίτι μέχρι το 2012, όταν το κτήμα των 1.200 στρεμμάτων πωλείται στη Jolie και τον Pitt για 60 εκατ. δολάρια. Το ζευγάρι χρησιμοποίησε το κτήμα ως χώρο για τη γαμήλια τελετή τους δύο χρόνια αργότερα.

Σεπτέμβριος 2016

Η Τζολί καταθέτει αίτηση διαζυγίου από τον Πιτ, μετά από μια υποτιθέμενη σωματική διαμάχη στο ιδιωτικό τζετ που επέστρεφε από τη Γαλλία στο Λος Άντζελες στις 14 Σεπτεμβρίου 2016. Η ηθοποιός ζητά την επιμέλεια των έξι παιδιών του ζευγαριού, ενώ ο δικηγόρος της αναφέρει ότι «η απόφαση αυτή ελήφθη για την υγεία της οικογένειας».

Εν τω μεταξύ, ο Πιτ δήλωσε στο People: «Είμαι πολύ λυπημένος από αυτό, αλλά αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία τώρα είναι η ευημερία των παιδιών μας. Ζητώ ευγενικά από τον Τύπο να τους δώσει τον χώρο που τους αξίζει κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου».

Οκτώβριος 2016

Αν και κανένας από τους πρώην δεν μίλησε δημόσια για το διαζύγιο, η τραγουδίστρια Melissa Etheridge, φίλη του Πιτ, αναφέρθηκε στις «εντελώς αβάσιμες», σύμφωνα με την ίδια, κατηγορίες για κακοποίηση εναντίον του ηθοποιού στην εκπομπή του Andy Cohen. «Μου ραγίζει την καρδιά να βλέπω να γίνεται μια τέτοια στοχευμένη επίθεση στον Πιτ, βάζοντας τα παιδιά μπροστά».

Νοέμβριος 2016

Μήνες μετά τον υποτιθέμενο καυγά, το FBI ξεκινά μια έρευνα για τη συμπεριφορά του Πιτ. Ενώ πετούσε από τη Γαλλία στο Λος Άντζελες, η έκθεση αναφέρει λεπτομερώς ότι ο ηθοποιός φέρεται να άρπαξε την Τζολί από το κεφάλι και να την έσπρωξε στον τοίχο του μπάνιου, σύμφωνα με την ίδια. Στη συνέχεια, ο Πιτ φέρεται να επιτέθηκε σε ένα από τα παιδιά του, πριν η Τζολί τον απομακρύνει και αυτός την πετάξει κάτω. Η έκθεση περιγράφει, επίσης, λεπτομερώς έναν ισχυρισμό ότι ο Πιτ φέρεται να έχυσε μπύρα πάνω στην Τζολί. Αν και η έκθεση αυτή δεν δημοσιοποιείται μέχρι τον Αύγουστο του 2022, το FBI αρνείται να απαγγείλει κατηγορίες στον ηθοποιό.

Ιανουάριος 2018

Η Τζολί είναι υποψήφια για BAFTA και Χρυσή Σφαίρα για την ταινία «First They Killed My Father», την κινηματογραφική μεταφορά των απομνημονευμάτων του Loung Ung, σε σενάριο και σκηνοθεσία της Τζολί. Η ταινία, η οποία απέσπασε εγκωμιαστικές κριτικές, κερδίζει επίσης το βραβείο ξενόγλωσσης ταινίας στα κινηματογραφικά βραβεία του Χόλιγουντ.

Ιούνιος 2018

Ενώ η Τζολί γυρίζει την ταινία «Maleficent: Mistress of Evil» στο Λονδίνο, μια προσωρινή απόφαση για την επιμέλεια επιτρέπει στον Πιτ την επαφή με τα παιδιά του, με εξαίρεση τον 16χρονο τότε Μάντοξ. Το Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες αποφαίνεται ότι «η μη ύπαρξη σχέσης με τον πατέρα τους θα ήταν επιβλαβής για τα παιδιά».

Απρίλιος 2019

Η Τζολί και ο Πιτ χωρίζουν και επίσημα, επιτρέποντάς τους να υποβάλλουν χωριστά φορολογική δήλωση, ενώ το πρώην ζευγάρι προσπαθεί να διευθετήσει ζητήματα που αφορούν την επιμέλεια και τα οικονομικά.

Ιούλιος 2019

Η πρώτη μεγάλη ταινία του Πιτ μετά το διαζύγιο, το «Once Upon a Time in Hollywood» κυκλοφορεί με διθυραμβικές κριτικές και μεγάλη εισπρακτική επιτυχία. Η ταινία εγκαινιάζει μια άκρως επιτυχημένη σεζόν βραβείων για τον Πιτ, με τον ηθοποιό να κερδίζει Όσκαρ, BAFTA, βραβείο Screen Actors Guild, Critics Choice και Χρυσή Σφαίρα για την ερμηνεία του ως Κλιφ Μπουθ.

Οκτώβριος 2019

Η Τζολί ακολουθεί την επιστροφή του Πιτ στο Χόλιγουντ, με μια δική της εισπρακτική επιτυχία στο «Maleficent: Mistress of Evil». Το σίκουελ της Disney εισπράττει σχεδόν 500 εκατ. δολάρια στο box office, αν και αποκλείεται από τα περισσότερα σημαντικά βραβεία.

Φεβρουάριος 2022

Ο Πιτ καταθέτει αγωγή εναντίον της Τζολί, ισχυριζόμενος ότι πούλησε παράνομα τις μετοχές της στο Château Miraval χωρίς τη συγκατάθεσή του. Η νομική ομάδα της Τζολί διαφωνεί, υποστηρίζοντας ότι ο Πιτ έλαβε μια επιστολή τον Ιανουάριο του 2021, στην οποία αναφέρει ότι σκοπεύει να πουλήσει τις μετοχές της αν το ζευγάρι δεν μπορεί να συμφωνήσει σε μια άμεση πώληση. Η ηθοποιός πιστεύει ότι δύο λύσεις θα ήταν καλύτερες: η πώληση του οινοποιείου ή μια πλήρης εξαγορά των μετοχών της.

«Η Miraval για μένα πέθανε τον Σεπτέμβριο του 2016 και όλα όσα έχω δει από τότε επιβεβαιώνουν αυτό», ανέφερε η Τζολί. Το 2023, οι δικηγόροι του Πιτ ισχυρίζονται ότι η πρόθεση της Τζολί να πουλήσει τις μετοχές της ήταν εκδικητική...

Απρίλιος 2024

Σε μια δικαστική κατάθεση, η Τζολί ισχυρίζεται ότι η κακοποίηση του Πιτ ξεκίνησε πολύ πριν από το περιστατικό της πτήσης του 2016. «Ενώ το ιστορικό σωματικής κακοποίησης της Τζολί από τον Πιτ ξεκίνησε πολύ πριν από το αεροπορικό ταξίδι της οικογένειας τον Σεπτέμβριο του 2016 από τη Γαλλία στο Λος Άντζελες, αυτή η πτήση σηματοδότησε την πρώτη φορά που ο Πιτ συμπεριφέρθηκε κακοποιητικά και στα παιδιά του», αναφέρεται στην κατάθεση.

Ιούνιος 2024

Η Τζολί κερδίζει βραβείο Τόνι για την παραγωγή του «The Outsiders: A New Musical». Το πρώην ζευγάρι εξακολουθεί να εμπλέκεται σε «νομικά δράματα».

Πηγή: skai.gr

