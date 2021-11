Ο Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας Κρίστοφερ Άντερσεν, πρώην συντάκτης του αμερικανικού περιοδικού ειδήσεων διασημοτήτων People, έβαλε «φωτιά» στο παλάτι με αναφορά στο βιβλίο του «Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan»

Στο βιβλίο του , ο Άντερσεν γράφει ότι την ημέρα που ανακοινώθηκε ο αρραβώνας του Χάρι και της Μέγκαν, τον Νοέμβριο του 2017, ο πρίγκιπας είπε στη Δούκισσα της Κορνουάλης: «Αναρωτιέμαι πώς θα μοιάζουν τα παιδιά τους;»,

Όταν η Καμίλα απάντησε: «Λοιπόν, θα είναι υπέροχα, είμαι σίγουρη», το βιβλίο ισχυρίζεται ότι ο Τσαρλς συνέχισε λέγοντας: «Εννοώ, ότι τι χρώμα πιστεύεις ότι θα έχει το δέρμα τους;»

Το ιδιωτικό γραφείο του Πρίγκιπα της Ουαλίας απέρριψε τους εν λόγω ισχυρισμούς, χαρακτηρίζοντάς τους ως πλασμα

Ένας εκπρόσωπος του Clarence House είπε: «Όλα αυτά είναι φαντασία και δεν αξίζει περαιτέρω σχολιασμό».

Ο Χάρι και η Μέγκαν κατηγόρησαν ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας -όχι τη βασίλισσα ή τον δούκα του Εδιμβούργου- για ρατσισμό σε συγκλονιστικούς ισχυρισμούς που διατύπωσαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξής τους στην Όπρα Γουίνφρεϊ νωρίτερα φέτος.

Η Μέγκαν είπε ότι όταν ήταν έγκυος στον Άρτσι, ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας που δεν θέλησε να κατονομάσει, προκάλεσε «ανησυχίες για το πόσο σκούρο μπορεί να είναι το δέρμα του μωρού όταν γεννηθεί».

Πιεζόμενη από την Όπρα σχετικά με το πρόσωπο πίσω από αυτές τις συνομιλίες, η Meghan αρνήθηκε να πει, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι αυτό θα ήταν πολύ επιζήμιο για αυτούς».

Ο Χάρι αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, προσθέτοντας: «Αυτή τη συνομιλία, δεν πρόκειται να μοιραστώ ποτέ. Εκείνη η στιγμή ήταν άβολη, ήμουν λίγο σοκαρισμένος».

Τα άλλα έργα του Άντερσεν περιλαμβάνουν μη εξουσιοδοτημένες βιογραφίες της Μαντόνα και του Μάικλ Τζάκσον, καθώς και μια σειρά από άλλα έργα για τα βασιλικά μέλη της Βρετανίας, όπως το Game of Crowns του 2016: Elizabeth, Camilla, Kate, and the Throne

Πηγή: Guardian

