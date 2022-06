«Αγάπη παράξενη»: Κι όμως η Άμπερ Χερντ δηλώνει πως αγαπά με όλη της την καρδιά τον Τζόνι Ντεπ

Σε μια μάλλον απροσδόκητη δήλωσε προχώρησε μεταξύ άλλων στην πρώτη της συνέντευξη, στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC, μετά την πολύκροτη δίκη με τον Τζόνι Ντεπ η Άμπερ Χερντ η οποία μιλώντας για τον Τζόνι Ντεπ είπε «Τον αγαπώ. Τον αγαπώ με όλη μου την καρδιά».

Αποσπάσματα της συνέντευξης προβάλλονται τα τελευταία εικοσιτετράωρα ενώ ολόκληρη η συνέντευξη αναμένεται να προβληθεί την Παρασκευή 17 Ιουνίου.

«Προσπάθησα όσο καλύτερα μπορούσα να κάνω μία βαθιά διαλυμένη σχέση να λειτουργήσει. Δεν μπορούσα. Δεν υπάρχει καμία πικρία εναντίον του. Ξέρω ότι μπορεί να είναι δύσκολο να το καταλάβει κανείς ή και πολύ εύκολο, αν έχετε ποτέ αγαπήσει κάποιον, είναι εύκολο», είπε.

«Φοβάμαι πως ό,τι και να κάνω ή πω, όπως και να το πω, ό,τι βήμα κι αν κάνω θα γίνει άλλη μία ευκαιρία για αυτού του είδους την σιωπή. Που εικάζω ότι αυτό υποτίθεται πως κάνει μία μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση -έχει σκοπό να πάρει την φωνή σου», πρόσθεσε.

