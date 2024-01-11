Ο Σίμου Λίου θα είναι παρουσιαστής των People’s Choice Awards 2024

Ο ηθοποιός των ταινιών «Barbie» και «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» Σίμου Λίου θα είναι παρουσιαστής της τελετής απονομής των People’s Choice Awards με τα οποία βραβεύονται οι καλύτεροι της χρονιάς από τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και τη μουσική έπειτα από ψηφοφορία του κοινού μέσω διαδικτύου.

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στο Barker Hangar στη Σάντα Μόνικα στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ στις 18 Φεβρουαρίου και θα μεταδοθεί από τα NBC, Peacock και E!.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

