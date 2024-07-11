Σταύρος Νιάρχος και Dasha Zukhova: Απέκτησαν και δεύτερο παιδί;

Μέχρι τώρα όλοι γνωρίζαμε πως ο Σταύρος Νιάρχος και η Dasha Zukhova που παντρεύτηκαν το 2019 με πολιτικό γάμο στο Παρίσι και το 2020 με μια υπέρλαμπρη τελετή στο Gstaad έχουν αποκτήσει έναν γιο, τον 3 χρονών Φίλιππο-Σταύρο.

Μια εγκυμοσύνη που κρατήθηκε μυστική σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκειά της καθώς το ζευγάρι μπορεί να είναι high profile και να ζει μια μυθική ζωή ανήκοντας στους διεθνείς Jet Setters αλλά σε ότι αφορά την προσωπική του ζωή φροντίζει να δημοσιεύει ελάχιστα πράγματα και μόνο όταν το επιθυμούν οι ίδιοι.

Έτσι στα χρόνια που είναι μαζί οι διαρροές που τους αφορούν είναι ελάχιστες και όχι μόνο στην Ελλάδα που είναι και λογικό αφού παρά την ελληνική καταγωγή του Σταύρου και τη σύνδεσή του με μια από τις πλουσιότερες οικογένειες όχι μόνο της χώρας αλλά ολόκληρου του κόσμου, η επαφή του με τον τόπο της καταγωγής του είναι απειροελάχιστη και αφορά κυρίως μέρος των διακοπών του κι αυτό σπάνια.

