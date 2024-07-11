Η Kris Jenner σκέφτεται σοβαρά να παντρευτεί με τον Corey Gamble. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου της 11ης Ιουλίου του «The Kardashians», η Kris συναντήθηκε με τις φίλες της, Faye Resnick και Kathy Hilton, για μια βόλτα στο Beverly Hills, όπου τις ενημέρωσε για την επερχόμενη επέμβαση υστερεκτομής (χειρουργική επέμβαση κατά την οποία αφαιρείται η μήτρα).

Αφού η 68χρονη Kris εξήγησε την κατάσταση και συγκινήθηκε για την απώλεια των ωοθηκών της, η Kathy παραδέχτηκε ότι δεν περίμενε να ακούσει τα συγκεκριμένα νέα από τη φίλη της. «Νόμιζα ότι θα μου έλεγες ότι παντρεύεσαι!», είπε στην Kris, η οποία βγαίνει με τον Corey από το 2014. Η Kris ξέσπασε σε γέλια και διευκρίνισε: «Όχι, αυτή τη στιγμή!».

Στη συνέχεια, η Kathy αστειεύτηκε: «Νόμιζα ότι θα έλεγες έξι το πρωί αύριο», με την Kris Jenner να συμπληρώνει: «Μπορείτε να γίνετε παράνυμφοι όταν παντρευτώ. Οπότε ίσως όταν θα είμαι 70 χρόνων», πρόσθεσε.

Kris Jenner Says She'll 'Maybe' Get Married to Corey Gamble 'When I'm 70' — and Already Has 2 Bridesmaids Selected! https://t.co/1IiGCMZHcl — People (@people) July 11, 2024

Η Kris και ο Corey συνδέθηκαν για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2014, ενώ βρίσκονταν και οι δύο στην Ίμπιζα για να παρευρεθούν στο πάρτι των 40ων γενεθλίων του κοινού τους φίλου και σχεδιαστή μόδας Riccardo Tisci. Λίγο αργότερα άρχισαν να βγαίνουν και έκτοτε είναι μαζί.

