Τα καλά και κακά μικρόβια που βρίσκονται σε όλο το σώμα μας αλλά κυρίως στο έντερο αποτελούν σήμερα για τους επιστήμονες τη δεύτερη «ταυτότητα» της υγείας μας μετά τα γονίδια.

Με την αξία αυτού του συστήματος, του μικροβιώματος, και την ισορροπία καλών και κακών μικροβίων ασχολείται η εκπομπή «Ζω Καλά» και οι επιστήμονες δίνουν χρήσιμες συμβουλές που μας βοηθούν να κρατήσουμε αυτό το σύστημα στην καλύτερη δυνατή κατάσταση ώστε να ωφεληθούμε σωματικά αλλά και ψυχολογικά.

Καλεσμένη του Μιχάλη Κεφαλογιάννη, είναι η ηθοποιός Κατερίνα Τσάβαλου, η οποία μιλάει για όσα κάνει η ίδια για να βελτιώσει την ισορροπία καλών και κακών μικροβίων στο έντερό της.

Επίσης, στην εκπομπή συζητάμε για τη χαλάρωση του δέρματος και ακούμε χρήσιμες συμβουλές για επίπεδη κοιλιά.

Δείτε χαρακτηριστικό απόσπασμα – Η Κατερίνα Τσάβαλου για την αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών:

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.