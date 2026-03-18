Το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 11.30, ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης υποδέχεται τη Βάνα Μπάρμπα με βασικό θέμα συζήτησης την εμμηνόπαυση. Την Κυριακή 22 Μαρτίου την ίδια ώρα, στο στούντιο της εκπομπής «Ζω Καλά», στον ΣΚΑΪ, έρχεται η Νανά Παλαιτσάκη και συζητάμε για τη σχέση μητέρας και κόρης.

Σάββατο 21 Μαρτίου

Η εμμηνόπαυση, η οποία σε αρκετές περιπτώσεις καταστρέφει την ποιότητα ζωής των γυναικών, είναι ένα καλό παράδειγμα για να μάθουμε πως μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε καλά για πολλά χρόνια. Σίγουρα, η πτώση των ορμονών δεν βοηθά σε αυτό, αλλά στην εκπομπή «Ζω Καλά», οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα, ώστε αυτή η περίοδος να μην είναι μία περίοδος φόβου και ανασφάλειας, αλλά μια περίοδος δημιουργικότητας και ευκαιριών για τις γυναίκες. Καλεσμένη είναι η ηθοποιός Βάνα Μπάρμπα, η οποία μιλάει για τη δύσκολη περίοδο της εμμηνόπαυσης και όσα την βοήθησαν να αισθάνεται σήμερα καλά με τον εαυτό της και το σώμα της. Επίσης, στην εκπομπή μιλάμε για την απόρριψη και πώς θα την διαχειριστούμε αποτελεσματικά και μαθαίνουμε πως αντιμετωπίζεται ο ίλιγγος.

Κυριακή 22 Μαρτίου

Η σχέση μάνας - κόρης είναι σίγουρα μία σχέση με πολλές ιδιαιτερότητες. Στην εκπομπή «Ζω Καλά», μιλάμε για όλα τα μοτίβα συμπεριφοράς που αναπτύσσονται μεταξύ μητέρας και κόρης: ποια από αυτά είναι ξεπερασμένα από την ίδια τη ζωή και ποια μπορούν να τροποποιηθούν, ώστε να κάνουν αυτή τη σχέση πιο εύκολη και πιο αληθινή. Καλεσμένη, είναι η δημοσιογράφος Νανά Παλαιτσάκη, η οποία μιλάει για την τοξική, όπως την χαρακτηρίζει, σχέση με τη μητέρα της. Επίσης, συζητάμε για τη νόσο Αλτσχάιμερ και όλες τις νεότερες εξελίξεις στη διάγνωσή της αλλά και για τον ηλικιακό ρατσισμό.

