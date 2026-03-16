Την παράταση του προγράμματος «Προλαμβάνω» και μετά τη λήξη της χρηματοδότησής του από το Ταμείο Ανάκαμψης ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) και το Συντονιστικό Όργανο Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Σε επιστολή προς τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, επισημαίνουν ότι η επιτυχία του προγράμματος αποδεικνύει την ανάγκη συνέχισής του, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση του πληθυσμού σε προληπτικές εξετάσεις και η ενίσχυση της πρόληψης του πληθυσμού. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα πάνω από 5,2 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη συμμετάσχει στις προληπτικές εξετάσεις και έχουν εντοπιστεί περίπου 180.000 περιστατικά με κάποιο νόσημα.

Στην επιστολή του ο ΙΣΑ αναφέρει ότι έχει γίνει αποδέκτης σχετικών επιστολών από τον ιατρικό κόσμο όπου ζητείται η παράταση του προγράμματος, ώστε να δοθεί η δυνατότητα ολοκλήρωσης των προληπτικών εξετάσεων που έχουν ήδη προγραμματιστεί και να συνεχιστεί η εξυπηρέτηση των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΙΣΑ ζητά την άμεση παράταση του προγράμματος, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχισή του και να μην υπάρξει διακοπή σε μια τόσο σημαντική δράση πρόληψης για τη δημόσια υγεία.

Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην επιστολή, το υπουργείο Υγείας θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την παράταση του προγράμματος, διασφαλίζοντας τη συνέχιση μιας δράσης που έχει ήδη αποδείξει τη σημαντική της συμβολή στην πρόληψη και την προστασία της υγείας των πολιτών.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης τόνισε:

«Το πρόγραμμα "Προλαμβάνω" αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία για την προαγωγή της πρόληψης και την έγκαιρη διάγνωση σοβαρών νοσημάτων. Η παράτασή του είναι αναγκαία, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η πρόσβαση των πολιτών σε προληπτικές εξετάσεις στο διηνεκές. Ο ΙΣΑ θα συνεχίσει να παρεμβαίνει δυναμικά για τη στήριξη των ιατρών και την προστασία της δημόσιας υγείας».

Συντονιστικό Όργανο Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

«Η επιτυχία του προγράμματος "Προλαμβάνω" είναι αδιαμφισβήτητη και αποτελεί ένα ιδιαίτερα θετικό βήμα για την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Μέσω του προγράμματος αυτού, εκατομμύρια συμπολίτες μας είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν για πρώτη φορά προληπτικές εξετάσεις, τις οποίες στο παρελθόν είτε αμελούσαν, είτε αδυνατούσαν να πραγματοποιήσουν λόγω οικονομικών δυσκολιών ή έλλειψης ασφαλιστικής κάλυψης.

Το πρόγραμμα συνέβαλε καθοριστικά στην έγκαιρη διάγνωση σοβαρών νοσημάτων, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες ανθρώπους να εντοπίσουν προβλήματα υγείας σε πρώιμο στάδιο και να προχωρήσουν έγκαιρα σε θεραπεία, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα και το προσδόκιμο ζωής τους», αναφέρει το Συντονιστικό Όργανο Φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Προσθέτει ότι η συνέχιση του προγράμματος αυτού θα συμβάλει ουσιαστικά στη διατήρηση και ενίσχυση της πρόληψης στον πληθυσμό, αποτελώντας ένα σημαντικό εργαλείο προστασίας και προαγωγής της δημόσιας υγείας.

Πηγή: skai.gr

