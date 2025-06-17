Το υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με τη UNICEF, παρέχει δωρεάν υπηρεσίες “Τηλεσυμβουλευτικής” με διατροφολόγο για την υποστήριξη των παιδιών με παχυσαρκία και των οικογενειών τους. Η υπηρεσία εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU.

Τι περιλαμβάνει η υπηρεσία

Δωρεάν συμβουλευτική από εξειδικευμένους διατροφολόγους, με εξατομικευμένο πλάνο 12 διαδικτυακών συνεδριών σε διάστημα 6 μηνών, με την υποστήριξη διεπιστημονικής ομάδας, συμπεριλαμβανομένων ψυχολόγων, παιδιάτρων, παιδοενδοκρινολόγων και καθηγητών φυσικής αγωγής.

Ολοκληρωμένη υποστήριξη και καθοδήγηση σε ζητήματα διατροφής, σωματικής δραστηριότητας και ύπνου, με την παροχή ενημερωτικού υλικού και πλάνου διατροφής προσαρμοσμένο στις ανάγκες του παιδιού και της οικογένειας.

Πού λειτουργεί και πώς συμμετέχω

Η υπηρεσία λειτουργεί στο Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Καταπολέμηση της Παχυσαρκίας στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, και παρέχεται δωρεάν για όλη την Ελλάδα μέσω μιας απλής διαδικτυακής σύνδεσης.

Για τη συμμετοχή στην υπηρεσία, οι γονείς θα πρέπει να απευθυνθούν στην/στον παιδίατρο για κλινική εξέταση. Εφόσον η/ ο παιδίατρος διαπιστώσει ζήτημα παχυσαρκίας, συμπληρώνει τη φόρμα παραπομπής και την δίνει στους γονείς. Η φόρμα είναι διαθέσιμη στο site https://paxisarkiakaipaidi.gov.gr/ypiresies-ygeias/tilesymvoyleytiki/.

Οι γονείς λαμβάνουν το παραπεμπτικό από την/τον παιδίατρό τους, υπογράφουν το έντυπο συναίνεσης (ενσωματωμένο στη φόρμα παραπομπής) και επικοινωνούν με την Υπηρεσία Τηλεσυμβουλευτικής για τον προγραμματισμό της πρώτης διαδικτυακής συνεδρίας. Η επικοινωνία γίνεται μέσω e-mail στο info-eco@hua.gr ή τηλεφωνικά στο 210 95 49 470.

Με βάση τα στοιχεία για την παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα – με ποσοστά έως 37,5 % στα παιδιά 2–14 ετών – η δράση αυτή αποτελεί αναγκαία παρέμβαση σε ένα πολύπλοκο ζήτημα δημόσιας υγείας. Στοχεύει όχι μόνο στη βελτίωση των ατομικών συνηθειών αλλά και στην ενίσχυση του πλαισίου που διέπει τον τρόπο ζωής των παιδιών.

Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη δήλωσε σχετικά: «Η παιδική παχυσαρκία είναι ένα σύνθετο και πολυπαραγοντικό πρόβλημα που δεν αφορά μόνο τη διατροφή, αλλά τον τρόπο ζωής, το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον, την ψυχική υγεία των παιδιών. Στόχος μας είναι να σταθούμε δίπλα στις οικογένειες, όχι με ενοχές, αλλά με φροντίδα, επιστημονική καθοδήγηση και πρακτικά εργαλεία. Η νέα δωρεάν υπηρεσία Τηλεσυμβουλευτικής είναι μία ακόμη πράξη ουσιαστικής υποστήριξης και ένταξης όλων των παιδιών σε έναν πιο υγιή, ενεργό τρόπο ζωής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη UNICEF και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο για την εξαιρετική συνεργασία.»

Ο διπλωματικός Εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα Γασάν Χαλίλ δήλωσε: «Η καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας είναι μια από τις προτεραιότητες για την υγεία των παιδιών στην Ελλάδα και η νέα υπηρεσία Τηλεσυμβουλευτικής που εγκαινιάζεται στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας είναι ένα σημαντικό βήμα για να μπορέσουν οι οικογένειες να την αντιμετωπίσουν. Σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, είμαστε βέβαιοι ότι η Εθνική Δράση θα έχει σημαντικά θετικό αντίκτυπο στις ζωές των παιδιών στην Ελλάδα και θα θέσει νέες προδιαγραφές για την υγεία και την ευημερία τους».



