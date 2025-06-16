Ξεκίνησε σήμερα η διανομή κατ' οίκον των φαρμάκων υψηλού κόστους από το υπουργείο Υγείας.

Με αφορμή το μετρό, που φιλοδοξεί να περιορίσει την ταλαιπωρία των πολιτών, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στο X αναφέρει:

«Η μέρα για μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές στην παροχή υπηρεσιών Υγείας προς τους ασθενείς έφτασε! Από σήμερα ξεκινά η αποστολή των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους κατ' οίκον σε όποιον ασθενή το επιθυμεί σε ολόκληρη την επικράτεια. Τέλος, στην ταλαιπωρία των ασθενών και των συγγενών τους στις ουρές της ντροπής είτε μέσα στη ζέστη είτε μέσα στο κρύο. Και οι παρεμβάσεις μας θα συνεχιστούν και με την άμεση συνεργασία μας με τα ιδιωτικά Φαρμακεία (ανακοινώσεις την άλλη εβδομάδα).

Το ΕΣΥ αλλάζει και γίνεται καλύτερο και πιο ανθρώπινο».

Σύμφωνα με πληροφορίες ήδη 350 πολίτες από όλη την Ελλάδα έχουν κάνει αίτηση για να λαμβάνουν τα φάρμακα στο σπίτι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

