Υγειονομικό σκάνδαλο στην Ιαπωνία: Δεκάδες θάνατοι συνδέονται με κατανάλωση συμπληρωμάτων διατροφής κατά της χοληστερίνης

Η ιαπωνική εταιρεία Kobayashi Pharmaceutical ανακοίνωσε σήμερα ότι εξετάζει τις περιπτώσεις επιπλέον 76 θανάτων που πιθανόν να συνδέονται με τα συμπληρώματα διατροφής κατά της χοληστερίνης, τα οποία περιέχουν μαγιά κόκκινου ρυζιού στο πλαίσιο ενός υγειονομικού σκανδάλου που συγκλονίζει τη χώρα εδώ και αρκετούς μήνες.

Κατά τη διάρκεια προηγούμενης ενημέρωσης σχετικά με αυτό το θέμα τον Απρίλιο, η Kobayashi Pharmaceutical ανέφερε πέντε θανάτους που πιθανώς συνδέονται με τα προϊόντα της, τα οποία έκτοτε έχουν αποσυρθεί από την αγορά. Αυτός ο αρχικός αριθμός στη συνέχεια αναθεωρήθηκε προς τα κάτω σε τέσσερις.

Ως εκ τούτου, το προσωρινό σύνολο των ύποπτων θανάτων σε αυτή την υπόθεση ανέρχεται σε 80.

Πολλοί άνθρωποι που είχαν καταναλώσει αυτά τα συμπληρώματα διατροφής, τα οποία φαίνεται να προκαλούν προβλήματα στα νεφρά, νοσηλεύτηκαν επίσης.

«Ακόμη και αν η άμεση αιτία νοσηλείας ή θανάτου δεν είναι η νεφρική νόσος», έχει «καταστεί σαφές» ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η κατανάλωση των εν λόγω προϊόντων είχε «έμμεσα» επιβλαβείς επιπτώσεις στην κατάσταση της υγείας των ανθρώπων, αναφέρει ανακοίνωση της Kobayashi Pharmaceutical.

Η εταιρεία επικοινώνησε για το θέμα μόνο μετά τα μέσα Μαρτίου, ανακοινώνοντας την ανάκληση τριών σειρών προϊόντων, αν και είχε λάβει μια πρώτη ανησυχητική αναφορά από γιατρό στις 15 Ιανουαρίου.

Στα τέλη Μαρτίου, η εταιρεία δήλωσε ότι εντόπισε μια τοξική ουσία που παράγεται φυσικά από τη μούχλα, σε παρτίδες των προϊόντων της που ανακαλούνται.

Ωστόσο, η εταιρεία και οι ιαπωνικές υγειονομικές αρχές εξακολουθούν να εργάζονται για να κατανοήσουν ακριβώς γιατί και πώς συνέβη αυτό το τεράστιο σκάνδαλο υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.