Για το αν ήταν απαραίτητο να κλείσουν σχολεία σε όλη τη χώρα μετά τα κρούσματα στρεπτόκοκκου μίλησε στον ΣΚΑΪ ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, εκφράζοντας ξεκάθαρα τη διαφωνία του με τη συγκεκριμένη απόφαση.

«Είμαι κάθετα αντίθετος στο κλείσιμο των σχολείων. Δεν υπάρχει τέτοια οδηγία από τον ΕΟΔΥ, δεν είναι χρήσιμο κάτι τέτοιο. Την απόφαση αυτή την παίρνουν οι δήμοι. Όλο αυτό ξεκίνησε με τον Δήμο Αθηναίων που έκλεισε 4-5 σχολεία ΕΠΑΛ με ένα κρούσμα μηνιγγίτιδας που αποδείχθηκε εγκεφαλίτιδα. Κακώς γράφτηκε ότι ο Δήμος πήρε την απόφαση μαζί με τον ΕΟΔΥ, δεν είχε καμία συνεννόηση μαζί μας», όπως επεσήμανε.

«Το μικρόβιο αυτό δεν επιβιώνει σε επιφάνειες, σε μισή με μια ώρα έχει πεθάνει»

«Δεν τα κλείνουμε τα σχολεία και δεν κάνουμε απολύμανση, δεν χρειάζεται. Ο ΕΟΔΥ παγίως δεν συστήνει κλείσιμο σχολείων, είναι βαρύ μέτρο δημόσιας υγείας και πρέπει να το εφαρμόζουμε με φειδώ και εκεί που πρέπει», δήλωσε για να εξηγήσει:

«Καταρχήν, κρούσματα στρεπτοκόκκου είχαμε και θα έχουμε. Ο στρεπτόκοκκος κάνει μια λοίμωξη από ήπια μέχρι πολύ σοβαρή. Σπάνια έχουμε τη σοβαρή λοίμωξη, το λεγόμενο "διεισδυτικό" στρεπτόκοκκο. Πολύ συχνά έχουμε τον στρεπτόκοκκο ως αμυγδαλίτιδα. Κι εσείς μπορεί να έχετε βιώσει ή και τα παιδιά σας. Όλοι οι παιδίατροι έχουν αντιμετωπίσει πολλές φορές στρεπτόκοκκο. Άρα έχουμε αυτές τις δυο μορφές».

«Το μικρόβιο αυτό δεν επιβιώνει σε επιφάνειες. Σε μισή με μια ώρα έχει πεθάνει από μόνο του, άρα δεν έχει νόημα να κάνουμε αυτούς τους ψεκασμούς. Αυτό που έχει νόημα είναι πρώτον τα παιδιά που πάσχουν να μείνουν στο σπίτι μέχρι να πάρουν τουλάχιστον 24 με 48 ώρες αντιβίωση, ώστε να μη μεταδίδουν. Επίσης, καθαρισμός της τάξης, κάτι που όμως συστήνεται πάντα, και να ενισχύσουν λίγο την ατομική τους υγιεινή, που σημαίνει καλό πλύσιμο χεριών, και κυρίως να έχουν πάντα μια εγρήγορση οι γονείς

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.