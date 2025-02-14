Βλεφαροπλαστική: Πώς ανανεώνει το πρόσωπο

Διακρίνεται μεταξύ των πρώτων σε ζήτηση επεμβάσεων της σύγχρονης πλαστικής χειρουργικής, και συνάμα αποτελεί μία από τις πρώτες χρονικά παρεμβάσεις που επιλέγουν να κάνουν γυναίκες και άνδρες στο πρόσωπό τους, συγκριτικά με άλλα αισθητικά χειρουργεία προσώπου. Φυσικά και αυτό δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός ούτε κάποια σύμπτωση, αλλά οφείλεται στα πολύ μοναδικά χαρακτηριστικά της επέμβασης, όπως αυτά αποτυπώνονται στην εφαρμογή της από τα εξειδικευμένα σε αυτήν χειρουργικά χέρια», αναφέρει ο κ. Χρήστος Μεγαπάνος Πλαστικός Χειρουργός, Διευθυντής της Β’ Κλινικής Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής του Metropolitan General και συνεχίζει εξηγώντας όσα θα θέλαμε να ξέρουμε για τη βλεφαροπλαστική:

Γιατί βλεφαροπλαστική;

Οι λόγοι για τους οποίους η βλεφαροπλαστική αναδεικνύεται διαρκώς σε «βασίλισσα» των αισθητικών επεμβάσεων προσώπου, και μάλιστα διατηρεί τεράστια απήχηση και στον ανδρικό πληθυσμό, είναι ποικίλοι:

1. Η επιδερμίδα στην περιοχή των ματιών είναι εξαιρετικά ευαίσθητη και εύθραυστη, με αποτέλεσμα να είναι σχεδόν πάντα η πρώτη που εμφανίζει σημάδια γήρανσης, όπως περιοφθαλμικές ρυτίδες, χαλάρωση των βλεφάρων, «σακούλες» και κουρασμένη και βαριά όψη των ματιών, και μάλιστα συχνά από αρκετά νεαρές ηλικίες

2. Η επέμβαση της βλεφαροπλαστικής θεωρείται μια επέμβαση με πολύ φυσικά αποτελέσματα και σχεδόν αόρατες τομές, ενώ απαιτεί πολύ ήπια και σύντομη αποθεραπεία. Η όλη διαδικασία πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία, ενώ -ανάλογα πάντα με τη φύση της εργασίας- η επιστροφή σε αυτήν μπορεί να γίνει σε ελάχιστες ημέρες. Το γεγονός αυτό την κάνει ιδιαίτερα αγαπητή στον ανδρικό πληθυσμό, που δεν θέλει σε καμία περίπτωση να γίνει διακριτή η παρέμβαση του πλαστικού χειρουργού, αλλά και δεν επιθυμεί δύσκολες αποθεραπείες που στερούν χρόνο από την καθημερινότητα και την εργασία

3. Η ανανέωση, η οποία είναι εμφανής και άμεση, δεν περιορίζεται μόνο στην περιοχή των ματιών. Τα μάτια ανοίγουν, η χαλάρωση εξαφανίζεται, το βλέμμα ανακτά τη νεανική του ένταση, οι σακούλες εξαλείφονται, όμως το αποτέλεσμα συμπαρασύρει ολόκληρο το πρόσωπο σε μία πιο νεανική και φρέσκια εικόνα, με πολύ φυσικό τρόπο

4. Η βλεφαροπλαστική λύνει και οποιοδήποτε πρόβλημα μειωμένης όρασης, όταν αυτό προκύπτει από μεγάλη πτώση του άνω βλεφάρου, είτε λόγω ηλικίας είτε και για κατασκευαστικούς λόγους σε νεαρές ηλικίες

Ποιες είναι οι πλέον σύγχρονες τεχνικές;

Σήμερα, όπως και σε όλες τις επεμβάσεις της σύγχρονης πλαστικής χειρουργικής, έτσι και στη βλεφαροπλαστική κοινός τόπος είναι το απόλυτα προσωποποιημένο και φυσικό αποτέλεσμα. Οι βασικές τεχνικές είναι η άνω βλεφαροπλαστική και η κάτω βλεφαροπλαστική. Οι δύο αυτές τεχνικές μπορούν να εφαρμοστούν μεμονωμένα, και μόνο στο ένα μάτι, ανάλογα με το πρόβλημα, όμως συνήθως συστήνεται να πραγματοποιούνται συνδυαστικά για ακόμη πιο φυσικό και ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.

Άνω και κάτω βλεφαροπλαστική: Τι πρέπει να γνωρίζετε;

Η άνω βλεφαροπλαστική πραγματοποιείται με τομή στη φυσική πτυχή του βλεφάρου, από όπου αφαιρείται η περίσσεια δέρματος και λίπους, εφόσον συνυπάρχει, που ευθύνεται για τη βαριά και κουρασμένη εικόνα των ματιών.

Η κάτω βλεφαροπλαστική πραγματοποιείται με τομή είτε μέσα από το βλέφαρο, εάν χρειάζεται μόνο αφαίρεση ή ανακατανομή του τοπικά συσσωρευμένου λίπους που ευθύνεται για τις «σακούλες», είτε εξωτερικά ακριβώς στη γραμμή των βλεφαρίδων, εάν πρέπει συγχρόνως να αφαιρεθεί και περίσσεια δέρματος.

Οι τομές στην ουσία είναι αόρατες, αφού κρύβονται από την ίδια τη φυσιολογία του ματιού, και εξαφανίζονται προοδευτικά, καθώς η περιοχή των ματιών χαρακτηρίζεται από καλή αιμάτωση και υψηλή δυνατότητα επούλωσης. Σε περιπτώσεις ανδρών με πολύ μεγάλη χαλάρωση και σακούλες που φτάνουν χαμηλά κάτω στις παρειές, η επέμβαση μπορεί να γίνει μέσω ενδοστοματικής τομής, οπότε και μένει εκεί κρυμμένη για πάντα.

Μία πολύ σημαντική εξέλιξη στις επεμβάσεις βλεφαροπλαστικής με σύμμαχο την προηγμένη τεχνολογία είναι η εφαρμογή του Laser Cut. Πρόκειται για μία τεχνική που χρησιμοποιεί το ειδικό laser νυστέρι για να πραγματοποιήσει τις απαιτούμενες τομές, με αποτέλεσμα τόσο τη μειωμένη αιμορραγία, καθώς το laser «κόβει» αλλά και «καίει» ταυτόχρονα το σημείο τομής, πράγμα που προκαλεί ελαφρά αιμόσταση αλλά και ελαφρά σύσφιξη των ιστών, όσο και την αυξημένη ακρίβεια στη θέση και την φύση της τομής.

Υπάρχει μη επεμβατική βλεφαροπλαστική;

«Ανάλογα με την περίπτωση και τις ανάγκες της, συχνά μπορεί να προταθούν μη επεμβατικές εναλλακτικές για την ανόρθωση των βλεφάρων, οι οποίες μάλιστα μπορούν να έχουν πολύ καλά αποτελέσματα και να παρατείνουν την ανάγκη για χειρουργείο για μεγάλο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, ο πλαστικός χειρουργός είναι εκείνος που θα προτείνει τις ενδεδειγμένες για την περίπτωσή μας λύσεις», καταλήγει ο κ. Μεγαπάνος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.