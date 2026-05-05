Ο χυμός από κράνμπερι μπορεί να ενισχύσει τη δράση των αντιβιοτικών σε ουρολοιμώξεις, όπως διαπιστώνει νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Applied and Environmental Microbiology».

Περισσότεροι από 400 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο παθαίνουν ουρολοιμώξεις κάθε χρόνο, ενώ η αυξανόμενη αντοχή στα αντιβιοτικά καθιστά τη λοίμωξη όλο και πιο δύσκολη στη θεραπεία.

Ερευνητές εξέθεσαν στο εργαστήριο καλλιεργημένα στελέχη του παθογόνου Escherichia coli σε χυμό κράνμπερι. Όπως διαπίστωσαν, οι ενώσεις του χυμού επαναευαισθητοποιούν τα ανθεκτικά στη θεραπεία με αντιβιοτικά στελέχη. Συγκεκριμένα, στο 72% των στελεχών E.coli που εξετάστηκαν, ο χυμός κράνμπερι ενίσχυσε την αντιβιοτική δράση της φωσφομυκίνης, που χρησιμοποιείται ευρέως για τη θεραπεία των ουρολοιμώξεων, και κατέστειλε την εμφάνιση μεταλλάξεων που σχετίζονται με την αντοχή στα αντιβιοτικά.

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης και μικροβιολόγος, Έρικ Ντέζιελ, από το Εθνικό Ινστιτούτο Επιστημονικής Έρευνας στο Μόντρεαλ του Καναδά, επισημαίνει ότι ο χυμός κράνμπερι θεωρείται από καιρό ως ένα είδος λαïκής θεραπείας για την πρόληψη και τη θεραπεία λοιμώξεων του ουροποιητικού συστήματος, αλλά οι επιστήμονες απέδωσαν αρχικά το όφελος στην υψηλή οξύτητα του χυμού. Πιο πρόσφατες μελέτες έχουν συνδέσει την επίδρασή του με ενώσεις στον χυμό που μπορούν να εμποδίσουν τα βακτήρια να προσκολληθούν στα κύτταρα που καλύπτουν την ουρήθρα. Ωστόσο, είναι η πρώτη φορά που εξετάζεται η αλληλεπίδρασή του με τα αντιβιοτικά.

Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι η μελέτη δεν δείχνει αν η κατανάλωση χυμού κράνμπερι έχει τα ίδια οφέλη με την εργαστηριακή μελέτη. Υπογραμμίζουν ότι τα αποτελέσματα είναι πολλά υποσχόμενα, ωστόσο προκαταρκτικά. Το πιο σημαντικό, τονίζουν, είναι ότι η έρευνα υποστηρίζει την ιδέα ότι οι φυσικές ενώσεις μπορεί να αποτελέσουν ένα χρήσιμο μέτωπο στην καταπολέμηση της αντοχής στα αντιβιοτικά. Προσθέτουν, όμως, ότι απαιτείται περαιτέρω μελέτη για να διαπιστωθεί αν ο χυμός κράνμπερι ενισχύει πράγματι τη δράση των αντιβιοτικών στον άνθρωπο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

