Δώρα ζωής αποτέλεσαν τα όργανα μιας γυναίκας 61 χρονών που απεβίωσε μετά από νοσηλεία στη Β’ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου».

Σήμερα, Πέμπτη, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το χειρουργείο της δωρεάς οργάνων και ιστών (νεφρών, ήπατος, πνευμόνων και κερατοειδών) που πραγματοποιήθηκε από τις χειρουργικές ομάδες της Μονάδας Μεταμόσχευσης του ΓΝΘ «Ιπποκράτειου», του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, της Οφθαλμολογικής Κλινικής του ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ» και τη χειρουργική ομάδα Μεταμόσχευσης Ήπατος της Νάπολης.

Η διαδικασία διενεργήθηκε υπό το γενικό συντονισμό του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Παπανικολάου εκφράζει τα συλλυπητήριά της στους οικείους της γυναίκας που έχασε τη ζωή της και τους ευχαριστεί για την απόφασή τους στην πιο δύσκολη για αυτούς στιγμή να προσφέρουν ζωή σε συνανθρώπους μας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

