Επιδημία ιλαράς στις ΗΠΑ: Δεύτερος νεκρός ασθενής

«Δύο άνθρωποι έχουν πεθάνει» από την ιλαρά, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας των ΗΠΑ Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ στο περιθώριο συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, αναφερόμενος στην επιδημία αυτής της εξαιρετικά μεταδοτικής ασθένειας στο Τέξας.

Νωρίτερα, οι υγειονομικές αρχές του Τέξας είχαν ανακοινώσει τον πρώτο θάνατο από ιλαρά εδώ και μια δεκαετία στις ΗΠΑ, διευκρινίζοντας πως ήταν «ένα ανεμβολίαστο παιδί, σχολικής ηλικίας» που είχε νοσηλευτεί στην πόλη Λάμποκ.

Από την αρχή του έτους έχουν καταγραφεί περισσότερα από 120 κρούσματα ιλαράς στο Τέξας και περίπου 10 στη γειτονική πολιτεία του Νέου Μεξικού, εγείροντας φόβους για την επιστροφή αυτής της ιδιαίτερα μολυσματικής ασθένειας που είχε σχεδόν εξαλειφθεί στις ΗΠΑ χάρη στον εμβολιασμό.

Η έξαρση των κρουσμάτων ιλαράς καταγράφεται καθώς τα ποσοστά εμβολιασμού στις ΗΠΑ σημειώνουν μείωση μετά την πανδημία της Covid-19 και ειδικοί προειδοποιούν πως η τάση ενδέχεται να επιδεινωθεί μετά την ανάληψη του υπουργείου Υγείας από τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος έχει αμφισβητήσει επανειλημμένα την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων.

Ο λοιμωξιολόγος Έιμες Αντάλτζα του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς επισημαίνει πως παρότι οι εξάρσεις κρουσμάτων ιλαράς δεν είχαν προκαλέσει θανάτους τα προηγούμενα χρόνια στις ΗΠΑ, «ήταν θέμα χρόνου να συμβεί αυτό». «Μας υπενθυμίζει πως υπάρχει λόγος για τον οποίο αναπτύχθηκε το εμβόλιο», δηλώνει στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Πριν από τη δημιουργία εμβολίου κατά της ιλαράς, στις αρχές της δεκαετίας του 1960, οι ΗΠΑ κατέγραφαν 3 με 4 εκατομμύρια κρούσματα ετησίως και 400-500 θανάτους. Η ιογενής νόσος εξακολουθεί να προκαλεί δεκάδες χιλιάδες θανάτους ετησίως σε όλον τον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

