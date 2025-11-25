Η διαλειμματική διατροφή και η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά είναι τα βασικά θέματα των επεισοδίων της εκπομπής «Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη, που θα μεταδοθούν το Σάββατο 29 και την Κυριακή 30 Νοεμβρίου στις 11.30, στον ΣΚΑΪ.

Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου:

Με όλα τα νεότερα δεδομένα που δείχνουν πότε είναι ωφέλιμη η διαλειμματική διατροφή ασχολείται η εκπομπή «Ζω Καλά». Οι ειδικοί μιλούν για τα μοντέλα της διαλειμματικής νηστείας και πως αυτά «ξεκουράζουν» το σώμα και εξηγούν πότε έχουμε περισσότερες πιθανότητες να φάμε λιγότερο όταν ακολουθούμε αυτό το είδος διατροφής. Καλεσμένη του Μιχάλη Κεφαλογιάννη είναι η ηθοποιός Ελένη Καρακάση, η οποία μιλάει για τη δική της εμπειρία με τη διαλειμματική νηστεία, όσα την διευκόλυναν αλλά και όσα την δυσκόλεψαν, καθώς και αν είχε αποτελέσματα όσον αφορά την απώλεια βάρους με αυτό το μοντέλο διατροφής. Επίσης, στην εκπομπή μιλάμε για τα ψυχολογικά εμπόδια στην προσπάθειά μας να χάσουμε κιλά καθώς και για τον γυναικολογικό έλεγχο και όσα αυτός περιλαμβάνει, πότε πρέπει να ξεκινάει αλλά κι αν έχει «ημερομηνία λήξης».

Δείτε το trailer του Σαββάτου:

Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου:

Παγκόσμιος αλλά και ελληνικός είναι ο προβληματισμός για το τι ακριβώς θα γίνει με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά και από ποια ηλικία θα επιτρέπονται, αν απαγορευτούν τελικά, καθώς οι νεότερες μελέτες κάνουν λόγο για τις ψυχικές επιπτώσεις που έχουν τα social media στα παιδιά. Στην εκπομπή «Ζω Καλά», οι ειδικοί επιχειρούν να απαντήσουν στο ερώτημα «με ή χωρίς κινητό και social media τα παιδιά» και συμβουλεύουν τους γονείς για όσα πρέπει και μπορούν να κάνουν για να προστατεύσουν τα παιδιά τους στον ψηφιακό κόσμο. Ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης υποδέχεται τον φωτογράφο Δημήτρη Σκουλό, ο οποίος μιλάει για τη σχέση των δυο παιδιών του με τα social media, εκφράζει τους προβληματισμούς του για την έκθεση των παιδιών στον ψηφιακό κόσμο και εξηγεί πως προσπαθούν με τη γυναίκα του να κρατήσουν τις κόρες τους μακριά από αυτή την έκθεση. Στις υπόλοιπες ενότητες της εκπομπής, συζητάμε για το φαινόμενο που τα παιδιά συγκατοικούν με τους γονείς τους ακόμη και μέχρι τα 35-40 και μαθαίνουμε πως τα προβιοτικά συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας.

Δείτε το trailer της Κυριακής:

«Ζω Καλά»

Με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη

Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 11.30, στον ΣΚΑΪ

