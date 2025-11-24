Αγχολυτικά και ηρεμιστικά φάρμακα: Πότε τα παίρνουμε και πώς τα σταματάμε - Τι λένε οι ειδικοί

Παίρνουμε τα ηρεμιστικά και τα αγχολυτικά φάρμακα σαν καραμέλες; Τα στοιχεία δείχνουν ότι το 2024 συνταγογραφήθηκαν 6 εκατομμύρια συσκευασίες γνωστών αγχολυτικών φαρμάκων. Τελικά, πότε πρέπει να τα παίρνουμε; Και πώς πρέπει να τα σταματάμε;

Ο ψυχίατρος και καθηγητής Ψυχιατρικής, Δημήτρης Δικαίος, μίλησε στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη για τη χρήση αυτών των φαρμάκων και επισήμανε ότι συνήθως λαμβάνουμε ένα αγχολυτικό σε περίπτωση που δεν νιώθουμε καλά ή έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια δύσκολη κατάσταση, «είναι μια ανάγκη για να νιώσουμε καλύτερα εκείνη τη στιγμή για να ηρεμήσουμε», όπως είπε.

Από κει και πέρα, πρόσθεσε, υπάρχει και η πρακτική κάποιων που σκέφτονται «το από το να διακινδυνεύσω να μην είμαι καλά αύριο, καλύτερα ας συνεχίσω να τα παίρνω». Εκεί είναι που γίνεται συνήθεια, εξήγησε ο κ. Δικαίος. Συμπλήρωσε ότι τα αντικαταθλιπτικά δρουν μόνο όταν έχει κανείς κατάθλιψη, όμως τα ηρεμιστικά και τα αγχολυτικά έχουν δράση είτε έχεις άγχος είτε όχι: «Αν πάρεις ένα αγχολυτικό φάρμακο σε κάνει να νιώθεις πιο χαλαρός ακόμη κι αν δεν είχες άγχος» ανέφερε.

Εξηγώντας τον μηχανισμό της εξάρτησης είπε: «Τα ηρεμιστικά και αγχολυτικά φάρμακα κάνουν ανοχή, δηλαδή ο οργανισμός αρχίζει να τα αντέχει και να μην κάνουν τη δουλειά τους. Έτσι αναγκάζεσαι να αυξάνεις τη δόση και πολλές φορές οι άνθρωποι το κάνουν αυτό μόνοι τους γιατί παρασύρονται από την αύξηση της δόσης. Και όταν πας να τα κόψεις αφού τα έχεις πάρει για μεγάλο διάστημα, πχ έναν μήνα, η απόσυρσή τους δημιουργεί μεγαλύτερα προβλήματα από το αρχικό, αυτό σε κάνει να μην μπορείς να τα κόψεις. Εκεί έχουμε αναπτύξει μεθόδους σταδιακής διακοπής σε ανθρώπους που τα έχουν συνηθίσει».

Συμπλήρωσε ότι υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι που κατορθώνουν να μένουν σε χαμηλή δοσολογία και να έχουν ένα φάρμακο που τους ταιριάζει και που όταν πάει να κοπεί τελείως πραγματικά τους λείπει. Από την άλλη μεριά, δυστυχώς αυτοί που παίρνουν μεγαλύτερη δοσολογία από τη συνιστώμενη, μάλλον δεν είναι καλύτερα από ό,τι θα ήταν αν έπαιρναν μόνο ένα χάπι.

Και συνέχισε: «Επειδή ακριβώς είναι φάρμακα που κάνουν ανοχή, δίνονται με συνταγή. Σωστό είναι να μπορεί να τα γράφει και ένας καρδιολόγος, γιατί όταν θες να αντιμετωπίσεις πχ μια ταχυκαρδία, μπορεί να έχει και κάποια σχέση με το άγχος. Η περιστασιακή χρήση δεν είναι τόσο επικίνδυνη, επικίνδυνη είναι η συνεχιζόμενη χρήση και σχετικά μεγάλων δόσεων».

Σημείωσε, μάλιστα, ότι υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν χρήση αλκοόλ γα να ηρεμήσουν, κάτι που είναι πολύ χειρότερο από ένα αγχολυτικό χάπι, καθώς το αλκοόλ έχει πολλές παρενέργειες και δημιουργεί μεγάλη ανοχή.

Στο ερώτημα αν είναι μόδα τα αγχολυτικά φάρμακα, ο κ. Δικαίος απάντησε ότι το θέμα έγκειται στο με πόση ευκολία το παίρνεις και με πόση ευκολία σε κάνουν αυτά τα φάρμακα να κολλάς σε αυτά.

Στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, συνέχισε, έχει ξεκινήσει ένα τεράστιο κίνημα στην ιατρική για το πώς μπορούμε να σταματούμε να λαμβάνουμε φάρμακα όταν πια δεν υπάρχει ο λόγος για τον οποίο τα ξεκινήσαμε.

«Έχουμε μια μελέτη που τρέχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα για το πώς μπορούμε να διακόπτουμε αυτά τα φάρμακα, να βρούμε έναν τρόπο να μπορεί να ελαττωθεί η χρήση αυτών των φαρμάκων. Η ανοχή αναπτύσσεται ανάλογα με το είδος του φαρμάκου, κάποια είναι πιο ισχυρά στο να προκαλέσουν ανοχή και κάποια την προκαλούν πιο δύσκολα. Σπάνια αναπτύσσεται εθισμός με χρήση μιας ή δύο ημερών και σπάνια δεν αναπτύσσεται εθισμός αν το παίρνεις πάνω από μήνα» είπε.

Όσο για το εάν υπάρχουν παρενέργειες, ο κ. Δικαίος σημείωσε πως όλα τα φάρμακα έχουν παρενέργειας και πρόσθεσε ότι ο γιατρός πρέπει να ακούει τον ασθενή ώστε να βρει το σωστό φάρμακο και τη σωστή δόση που του ταιριάζει.

Ο υφυπουργός Υγείας και ψυχίατρος, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ανέφερε στην εκπομπή ότι πλέον η ΗΔΙΚΑ εφαρμόζει φίλτρα τα οποία έχουν σχέση με τις ιδιότητες του κάθε φαρμάκου, έτσι ώστε να χρησιμοποιείται εκεί που πρέπει, ώστε να ελέγχεται όχι μόνο η δοσολογία, αλλά και η ποσότητα που γράφει ο κάθε γιατρός.

«Αυτή τη στιγμή η προσπάθεια είναι, και θα το καταφέρουμε τους επόμενους μήνες, να έχουμε πρωτόκολλα που δεν θα αφορούν μόνο τη δοσολογία που έχουμε σήμερα ούτε μόνο τις ενδείξεις από πλευράς διαγνώσεως, αλλά θα αφορούν και το ποιος μπορεί να συνταγογραφεί και για πόσο χρόνο, έτσι ώστε να υπάρχει και ο σχετικός έλεγχος» είπε και συμπλήρωσε ότι ο γενικός γιατρός που είναι και το πρώτο ανάχωμα μπορεί να τα συνταγογραφήσει, αλλά όταν το πράγμα «σοβαρέψει», θα πρέπει κι αυτός να παραπέμψει στον ειδικό γιατρό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.