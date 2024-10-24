Κάθε χρόνο, χιλιάδες Νοτιοκορεάτες -κυρίως μεσήλικες- πεθαίνουν μόνοι, αποκομμένοι από την οικογένεια και τους φίλους τους. Μερικές φορές χρειάζονται μέρες ή και εβδομάδες πριν βρεθούν τα σώματά τους.

Αυτοί είναι οι «μοναχικοί θάνατοι» της χώρας, γνωστοί ως godoksa στα κορεατικά. Είναι μέρος ενός μεγαλύτερου προβλήματος μοναξιάς και απομόνωσης σε ολόκληρη τη χώρα, ένα ζήτημα που πιέζει την κυβέρνηση να κάνει όλα τα εμπόδια για να το καταπολεμήσει.

Στην πολυσύχναστη πρωτεύουσα Σεούλ, οι αρχές της πόλης ανακοίνωσαν ότι θα δαπανήσουν 451,3 δισεκατομμύρια γουόν (σχεδόν 327 εκατομμύρια δολάρια) τα επόμενα 5 χρόνια για να «δημιουργήσουν μια πόλη όπου κανείς δεν θα είναι μόνος».

Οι νέες πρωτοβουλίες, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CCN τους περιλαμβάνουν συμβούλους μοναξιάς που διατίθενται σε τηλεφωνική γραμμή 24/7, μια διαδικτυακή πλατφόρμα για παρόμοια συμβουλευτική, καθώς και μέτρα παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών επισκέψεων και διαβουλεύσεων, σύμφωνα με τη μητροπολιτική κυβέρνηση.

«Η μοναξιά και η απομόνωση δεν είναι απλά ατομικά προβλήματα, αλλά καθήκοντα που η κοινωνία πρέπει να επιλύσει από κοινού», δήλωσε ο δήμαρχος της Σεούλ Ο Σε-Χουν σε δελτίο τύπου . Η πόλη θα «κινητοποιήσει όλη τη δημοτική μας ικανότητα» για να βοηθήσει τους μοναχικούς ανθρώπους να θεραπευτούν και να «επιστρέφουν στην κοινωνία», πρόσθεσε.

Οι μεσήλικες άνδρες της Νότιας Κορέας πεθαίνουν μόνοι

Η πόλη σχεδιάζει επίσης να εισαγάγει διευρυμένες ψυχολογικές υπηρεσίες και χώρους πρασίνου, σχέδια διατροφής για μεσήλικες και ηλικιωμένους κατοίκους· ένα ειδικό «σύστημα αναζήτησης» για τον εντοπισμό απομονωμένων κατοίκων που χρειάζονται βοήθεια· και δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να βγουν έξω και να συνδεθούν με άλλους, όπως η κηπουρική, ο αθλητισμός, οι λέσχες βιβλίων και άλλα.

Οι ειδικοί χαιρέτησαν τα μέτρα, αλλά λένε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα – εν μέρει επειδή η μοναξιά στην Κορέα συνδέεται με ορισμένα μοναδικά μέρη της κορεατικής κουλτούρας που είναι δύσκολο να αλλάξουν.

«Η μοναξιά είναι ένα σημαντικό κοινωνικό ζήτημα αυτή τη στιγμή, επομένως οι προσπάθειες ή οι πολιτικές για την αντιμετώπισή του είναι απολύτως απαραίτητες», δήλωσε ο An Soo-jung, καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Myongji – προειδοποιώντας, ωστόσο, ότι «χρειάζεται προσεκτική εξέταση για το πόσο αποτελεσματικά αυτά τα μέτρα θα εφαρμοστούν».

Χιλιάδες μοναχικοί θάνατοι

Το πρόβλημα της μοναξιάς έχει κερδίσει την προσοχή σε εθνικό επίπεδο την τελευταία δεκαετία καθώς αυξήθηκε ο αριθμός των σχετικών ζητημάτων – όπως οι νέοι που αποσύρονται από τον κόσμο και περνούν τις μέρες τους απομονωμένοι στο σπίτι, συχνά για μήνες κάθε φορά. Το φαινόμενο, γνωστό με τον ιαπωνικό όρο «hikikomori», έχει γίνει όλο και πιο κοινό. Η Νότια Κορέα είχε έως και 244.000 τέτοιους ερημικούς το 2022 κατά μία εκτίμηση.

Ο αριθμός των μοναχικών θανάτων έχει επίσης αυξηθεί – φτάνοντας τους 3.661 πέρυσι, από 3.559 το 2022 και 3.378 το 2021, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα.

