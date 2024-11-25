Της Hannah Docter-Loeb

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι 123.000 έως 193.000 ενήλικες στις ΗΠΑ νοσηλεύτηκαν ετησίως με αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV) από την περίοδο 2016-2017 έως την περίοδο 2022-2023, σύμφωνα με μια νέα ανάλυση περιπτώσεων.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο JAMA Network Open, εξέτασε δεδομένα από το Δίκτυο Επιτήρησης Νοσηλείας RSV. Η έρευνα βασίστηκε σε δεδομένα από 58 κομητείες σε 12 πολιτείες των ΗΠΑ, που καλύπτουν περίπου το 8 τοις εκατό του πληθυσμού των ΗΠΑ. Η ανάλυση κατέληξε σε αυτά τα συμπεράσματα για τα σύνολα νοσηλειών με βάση τα δεδομένα που δείχνουν 16.575 νοσηλείες στο συγκεκριμένο δίκτυο επιτήρησης.

Οι ερευνητές άντλησαν δεδομένα για 7 εποχές, με τη νοσηλεία που σχετίζεται με το RSV και θετικό αποτέλεσμα στο τεστ εντός 14 ημερών πριν ή κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Η μελέτη αξιολόγησε επίσης τα ποσοστά νοσηλείας κάθε χρόνο, τους ενδονοσοκομειακούς θανάτους και τον τρόπο με τον οποίο ανταπεξήλθαν διαφορετικές ηλικιακές ομάδες.

Εξαιρουμένων των περιόδων 2020-2021 και 2021-2022, όταν η πανδημία του κορωνοϊού επηρέασε την μετάδοση του RSV, τα ποσοστά νοσηλείας κυμαίνονταν από 48,9 ανά 100.000 ενήλικες το 2016 έως το 2017, σε 76,2 τοις εκατό ανά 100.000 ενήλικες το 2017 έως το 2018, και μειώθηκαν ξανά τη σεζόν 2022-2023. Οι ενήλικες 75 ετών και άνω είχαν περισσότερες πιθανότητες να υποβληθούν σε νοσηλεία σχετιζόμενη με τον RSV. Οι εκτιμώμενοι ετήσιοι ενδονοσοκομειακοί θάνατοι κυμαίνονταν από σχεδόν 4.700 το 2018-2019 σε λίγο περισσότερους από 8.620 το 2017-2018.

Οι ερευνητές λένε ότι τα εμβόλια έχουν τη δυνατότητα να μετριάσουν τις νοσηλείες.

«Τα ευρήματα αυτής της μελέτης υποδεικνύουν ότι πριν από την εισαγωγή των εμβολίων κατά του RSV το 2023, ο RSV σχετιζόταν με σημαντική επιβάρυνση νοσηλειών, εισαγωγών σε μονάδες εντατικής θεραπείας και ενδονοσοκομειακών θανάτων σε ενήλικες, ιδιαίτερα σε αυτούς των 75 ετών και άνω», όπως σημειώνεται. «Ο αυξανόμενος εμβολιασμός κατά του RSV σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας έχει τη δυνατότητα να μειώσει τις σχετικές νοσηλείες και τα σοβαρά κλινικά αποτελέσματα».

