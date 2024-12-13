Ρομποτική Χειρουργική ΜΑΚΟ, στην αντιμετώπιση της αρθρίτιδας του ισχίου ή του γόνατος

Τι είναι η αρθρίτιδα του ισχίου η του γόνατος

Οι αρθρώσεις του οργανισμού μας προκειμένου να λειτουργούν σωστά χωρίς δυσκολία στην κίνηση τους καλύπτονται από τον αρθρικό χόνδρο. Ο αρθρικός χόνδρος είναι το υλικό (ιστός) που καλύπτει τις επιφάνειες των αρθρώσεων και επιτρέπει την ομαλή και χωρίς πόνο κίνησή τους. Με την πάροδο της ηλικίας και συνήθως μετά τα 65 ο αρθρικός χόνδρος υφίσταται φθορά και σιγά σιγά-σιγά καταστρέφεται. Η καταστροφή έχει σαν συνέπεια στη δυσκολία στην κίνηση και όσο περνάει ο χρόνος το πρόβλημα μεγαλώνει.

Ποια είναι η αίτια που δημιουργείται

Η αρθρίτιδα του ισχίου και του γόνατος είναι πάθηση πολυπαραγοντική. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πολύ παράγοντες που την επιδεινώνουν αλλά τρεις είναι η βασικότερες αιτίες

Α)Το φύλο: Αναμφίβολα και σύμφωνα με μελέτες, 8 στους 10 που οδηγούνται στο χειρουργείο για αρθρίτιδα, είναι γυναίκες.

Β) H κληρονομικότητα: Είναι παράγοντας που παίζει σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση της αρθρίτιδας.

Γ) Το βάρος: Οι παχύσαρκοι ασθενείς έχουνε μεγαλύτερη πιθανότητα να πάθουν αρθρίτιδα στο ισχίο η στο γόνατο. Αυτό συμβαίνει όχι μόνο γιατί οι αρθρώσεις δέχονται μεγαλύτερο φορτίο, αλλά γιατί η παχυσαρκία είναι μέρος ενός συνδρόμου που ονομάζεται “μεταβολικό σύνδρομο” και επηρεάζει τη λειτουργία του αρθρικού χόνδρου τόσο στα πόδια όσο και στα χέρια.

Υπάρχει τρόπος να σταματήσω την επιδείνωση

Δυστυχώς δεν υπάρχουν φάρμακα που μπορούν να σταματήσουν την καταστροφή του αρθρικού χόνδρου. Όταν αρχίσει η αρθρίτιδα στο ισχίο ή στο γόνατο με την πάροδο του χρόνου θα επιδεινώνεται.

Πότε πρέπει να χειρουργηθώ

Ο γιατρός μου είπε ότι πρέπει να χειρουργηθώ και να κάνω αντικατάσταση (ολική αρθροπλαστική ισχίου η γόνατος).Πότε είναι η κατάλληλη στιγμή; Όταν αρχίσει η αρθρίτιδα να δημιουργεί πρόβλημα στην καθημερινή δραστηριότητα του ασθενή αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να χειρουργηθεί. Η καθυστέρηση θα επηρεάσει καθημερινές του δραστηριότητες και θα διαπιστώνει μέρα με τη μέρα επιδείνωση της ποιότητας της ζωής του. Πολλές φορές οι ασθενείς αναφέρουν ότι ‘είμαι νέος’ για την επέμβαση, αλλά με την καθυστέρηση το μόνο που θα πετύχουν είναι μια μίζερη καθημερινότητα. Είναι βέβαιον ότι με τη σημερινές τεχνικές, οι πιθανότητες να γίνει επανεπέμβαση είναι πάρα πολύ μικρές και σίγουρα δεν ισχύει αυτό που παλιότερα πολύ λέγανε ότι σε 10 χρόνια θα ξαναχρειαστεί να κάνω επέμβαση.

Τι ακριβώς θα γίνει στην επέμβαση και γιατί ρομποτική

Με την επέμβαση, αντικαθίσταται η άρθρωση του ισχίου ή του γόνατος με νέα άρθρωση από μέταλλο(τιτάνιο) και πλαστικό, το οποίο διαρκεί για όλη την υπόλοιπη ζωή. Η επιτυχία βασίζεται στην ακριβή και με ακρίβεια χιλιοστού τοποθέτηση των υλικών στην κατεστραμμένη άρθρωση. Τις προηγούμενες δεκαετίες, η ακρίβεια της τοποθέτησης των υλικών, βασιζόταν στην εμπειρία του χειρουργού. Τα τελευταία όμως 10 χρόνια, η τεχνολογία μας έδωσε της δυνατότητα της τοποθέτησης των υλικών με την ακρίβεια ενός ρομποτικού εργαλείου του ΜΑΚΟ. Ο ασθενής υποβάλλεται σε αξονική τομογραφία η οποία στέλνετε στην Αμερικάνικη Εταιρεία, η οποία επιστρέφει πίσω την εικόνα της άρθρωσης μαζί με την πρόθεση. Η εικόνα αυτή μεταφέρεται στο ρομπότ στο χειρουργείο και ο ορθοπαιδικός εκτελεί την επέμβαση, όπως έχει υπολογιστεί από τη συγκεκριμένη εικόνα. Αν ο ορθοπαιδικός ξεφύγει έστω και μισό χιλιοστό σταματάει η λειτουργία του ρομπότ.

Η Τεχνική τον ολικών αρθροπλαστικών με την τεχνολογία ΜΑΚΟ, έχει βελτιώσει θεαματικά τα θέματα που υπήρχαν στο παρελθόν. Ο ασθενής με την τεχνική αυτή σηκώνεται την ίδια μέρα περπατάει αμέσως και φεύγει από το νοσοκομείο είτε την ίδια είτε την επόμενη μέρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις ασθενών, μπορεί να γίνουν ταυτόχρονα και οι δύο αρθρώσεις δηλαδή και τα δύο ισχία η γόνατα.

Μπορεί να εμφανιστούν επιπλοκές

Μπορεί να εμφανιστούν επιπλοκές σε ποσοστό 1-2% αλλά και σε αυτή την περίπτωση είναι αντιμετωπίσιμες χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Συμπερασματικά, οι ολικές αρθροπλαστικές ισχίου και γόνατος είναι η μεγαλύτερη ανακάλυψη της ιατρικής του 20ου αιώνα, σύμφωνα με τον καθηγητή Ian Learmont του Bristol. O λόγος είναι ότι οι ασθενείς μετά την επέμβαση γίνονται απολύτως υγιείς και επανέρχονται πλήρως στις φυσιολογικές του δραστηριότητες. Μπορούν να οδηγούν, να έχουν αθλητικές δραστηριότητες και σε λίγους μήνες μετά την επέμβαση ξεχνούν ότι έχουν χειρουργηθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.