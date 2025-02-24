Πρωτοποριακή μέθοδος αυξητικής στήθους με χρήση βλαστοκυττάρων

Μία από τις πιο καινοτόμες προσεγγίσεις είναι η λιπομεταφορά εμπλουτισμένη με βλαστοκύτταρα, μια τεχνική που βασίζεται στη χρήση αυτόλογου λίπους και βλαστοκυττάρων για την αύξηση και αναζωογόνηση του μαστού.

«Αυτή η τεχνική προσφέρει φυσικά αποτελέσματα και προάγει την ανάπλαση των ιστών, καθιστώντας την μια ελκυστική εναλλακτική στις παραδοσιακές μεθόδους με ενθέματα σιλικόνης», επισημαίνει ο κ. Άρης Στεροδήμας, M.D., MSc, ARCS, Πλαστικός Xειρουργός, Διευθυντής Α΄ Κλινικής Πλαστικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής Metropolitan General και συνεχίζει εξηγώντας τα πλεονεκτήματα της μεθόδου, τον ρόλο και τα οφέλη της αυξητικής στήθους με τη χρήση βλαστοκυττάρων:

Ο ρόλος των βλαστοκυττάρων στην αναγεννητική ιατρική

Η χρήση βλαστοκυττάρων στη λιπομεταφορά έχει φέρει επανάσταση στην πλαστική και επανορθωτική χειρουργική. Τα βλαστοκύτταρα, τα οποία λαμβάνονται από τον λιπώδη ιστό της ασθενούς, έχουν την ικανότητα να διαφοροποιούνται και να συμβάλλουν στην αναδόμηση και ενίσχυση των ιστών. Μετά την επεξεργασία τους, εγχέονται στο στήθος, όπου βοηθούν στην αγγείωση και στη διατήρηση του όγκου, προσφέροντας μακροχρόνια αποτελέσματα.

Πλεονεκτήματα της μεθόδου

• Φυσική αίσθηση και εμφάνιση: Το στήθος αποκτά απαλή υφή και ομοιόμορφο σχήμα, καθώς το υλικό προέρχεται από το ίδιο το σώμα της ασθενούς

• Βελτίωση της βιωσιμότητας του μεταφερόμενου λίπους: Τα βλαστοκύτταρα αυξάνουν την επιβίωση του λιπώδους ιστού, μειώνοντας την απορρόφησή του από τον οργανισμό

• Ασφαλέστερη επιλογή: Αποφεύγεται η χρήση ξένων σωμάτων, όπως τα ενθέματα σιλικόνης, μειώνοντας τον κίνδυνο αλλεργικών αντιδράσεων ή απορρίψεων

• Διπλό αισθητικό όφελος: Η διαδικασία συνδυάζεται με λιποαναρρόφηση, επιτρέποντας την αναμόρφωση του σώματος και την αυξητική στήθους ταυτόχρονα.

Χρήση στην επανορθωτική χειρουργική

Η συγκεκριμένη μέθοδος δεν έχει εφαρμογή μόνο στην αισθητική χειρουργική, αλλά αποτελεί επανάσταση και στην επανορθωτική ιατρική. Χρησιμοποιείται ευρέως στην αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή, βοηθώντας τις ασθενείς να επανακτήσουν ένα φυσικό και συμμετρικό αποτέλεσμα, ενισχύοντας παράλληλα την ψυχολογία τους.

Τα οφέλη της αυξητικής στήθους με βλαστοκύτταρα

Η λιπομεταφορά με τη χρήση βλαστοκυττάρων δεν αποτελεί μόνο μια αισθητική επιλογή, αλλά μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που συνδυάζει την αποκατάσταση των ιστών και τη βελτίωση της συνολικής υγείας του δέρματος.

«Χάρη στις αναγεννητικές τους ιδιότητες, τα βλαστοκύτταρα συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο φυσικού και συμμετρικού αποτελέσματος, ενώ παράλληλα ενισχύουν τη μακροχρόνια διατήρηση του όγκου του μαστού. Αυτή η καινοτόμος τεχνική προσφέρει μια νέα προοπτική στις επεμβάσεις στήθους, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη βιοσυμβατότητα και βελτιωμένη ποιότητα ζωής για τις ασθενείς», καταλήγει ο κ. Στεροδήμας.

*Διεθνής αναγνώριση

Η τεχνική αυτή παρουσιάστηκε στο Παγκόσμιο Συνέδριο IMCAS (International Master Course on Aging Science) στο Παρίσι, όπου κέρδισε την προσοχή της επιστημονικής κοινότητας. Ο δρ Άρης Στεροδήμας, ένας από τους πρωτοπόρους στην εφαρμογή της, διακρίθηκε για τη συμβολή του στον τομέα της αναγεννητικής ιατρικής, λαμβάνοντας το "Genius Award" από τον διεθνή οργανισμό CIMEG International.



Πηγή: skai.gr

