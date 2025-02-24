Νέα Τεχνική Ενδοσκοπικής Μικροχειρουργικής: Tο παρόν και το μέλλον της θεραπευτικής ενδοσκόπησης σε παθήσεις του παχέος εντέρου

Ένα από τα πιο ανησυχητικά στατιστικά στοιχεία, σχετικά με τον καρκίνο του παχέος εντέρου ο οποίος είναι ο τέταρτος πιο συχνός στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ότι οι διαγνώσεις σε άτομα κάτω των 50 ετών έχουν αυξηθεί κατά 50% σε σύγκριση με τη δεκαετία του 1990.

Ως επεμβατικός ενδοσκόπος που εξειδικεύεται στην αφαίρεση πρώιμων καρκίνων και μεγάλων πολυπόδων, παρατηρώ έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό νεότερων ασθενών, στην ηλικία των 30 και 40 ετών με σύνθετους πολύποδες και καρκίνο. Συχνά, οι ασθενείς έχουν εμφανίσει ήπια συμπτώματα, όπως αιμορραγία από το ορθό, για χρόνια. Μια έγκαιρη διερεύνηση (κολονοσκόπηση) θα μπορούσε να είχε οδηγήσει σε ταχύτερη θεραπεία. Αυτή η αύξηση των κρουσμάτων, όμως, δεν αφορά μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο· οι αυξανόμενοι δείκτες καταγράφονται πλέον παγκοσμίως, με τις ανεπτυγμένες χώρες να επηρεάζονται περισσότερο. Η σωστή διατροφή, η αποφυγή των επεξεργασμένων τροφών και της παχυσαρκίας και η τακτική άσκηση, βοηθούν στη σωστή λειτουργία του παχέος εντέρου. Με τα στοιχεία να δείχνουν ότι ο καρκίνος του παχέος εντέρου πλήττει όλο και περισσότερους νέους, γίνεται επιτακτική η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, πρόληψη και πρώιμη διάγνωση.

Τεχνική S-ESD

Αυτή είναι μία επαναστατική ενδοσκοπική τεχνική που συνδυάζεται με προηγμένη τεχνολογία (speedboat ultra slim). Αντιμετωπίζει, με μεγάλο ποσοστό επιτυχίας, την αφαίρεση δύσκολων και σύνθετων πολυπόδων στο παχύ έντερο, με καλοήθη χαρακτηριστικά ανεξαρτήτως μεγέθους ή θέσης, αλλά και με πρώιμο διηθητικό καρκίνωμα. Το κύριο χαρακτηριστικό της τεχνικής, είναι η καινοτόμος προσέγγιση που προσδίδει νέα διάσταση στην ιατρική επιστήμη και συγκεκριμένα στην ενδοσκοπική μικροχειρουργική.

Η τεχνική αυτή έχει αναπτυχθεί κατά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής του

Δρ. Ζαχαρία Π. Τσιαμούλου στο Πανεπιστήμιο Imperial College του Λονδίνου. Στην Αγγλία ήδη χρησιμοποείται με πολύ μεγάλη επιτυχία, στο νοσοκομείο του East Kent University.

Η συγκεκριμένη τεχνογνωσία και τεχνική S-ESD, ήδη εφαρμόζεται αποκλειστικά στην Ελλάδα στο Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ (Όμιλος HHG, στο Τμήμα Ενδοσκοπικής Μιικροχειρουργικής, ΙΝterventional Croma Endoscopic Microsurgery- INCREM) με σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα και οφέλη για τον ασθενή σε σχέση με τις άλλες υφιστάμενες τεχνικές. Ειδικότερα:

• Ολική και αποτελεσματική (υψηλό ποσοστό επιτυχίας 93%) αφαίρεση των σύνθετων και δύσκολων πολυπόδων, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την ίνωση σε όλο το μήκος του παχέος εντέρου

• Ανώδυνη και ελάχιστα επεμβατική επέμβαση χωρίς μετεγχειρητικό πόνο

• Ελαχιστοποίηση των ποσοστών υποτροπών και μειωμένη ανάγκη για επαναληπτικές ενδοσκοπήσεις επιτήρησης

• Ταχύτατη ανάρρωση και επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους μέσα σε 24 ώρες

Αξίζει να τονιστεί, πως η εφαρμογή της τεχνικής αυτής βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη επιτυχία για οποιαδήποτε ιατρική τεχνολογία, από την αίσθηση, από την ικανοποίηση, να βλέπεις τους ασθενείς σου να γίνονται καλά.

