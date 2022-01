Τη χρήση του αντιικού χαπιού COVID-19 της Pfizer (Paxlovid) για τη θεραπεία ενηλίκων που διατρέχουν κίνδυνο σοβαρής ασθένειας, ενέκρινε υπό όρους την Πέμπτη ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ), καθώς η ΕΕ προσπαθεί να ενισχύσει το οπλοστάσιό της για την καταπολέμηση της παραλλαγής Όμικρον.

Η σύσταση του χαπιού από την επιτροπή για τα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης του EMA (CHMP) επιτρέπει στα κράτη μέλη της ΕΕ να χρησιμοποιήσουν ευρέως το φάρμακο της Pfizer, αφού η ρυθμιστική αρχή έδωσε οδηγίες για την επείγουσα χρήση του στα τέλη του περασμένου έτους.

Το Δεκέμβριο οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν το αντίστοιχο φάρμακο molnupiravir (μολνοπιραβίρη) της Merck.

Το χάπι Merck είναι επίσης υπό εξέταση στην ΕΕ, αλλά χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να εγκριθεί, επειδή η εταιρεία αναθεώρησε τα δεδομένα των δοκιμών της τον Νοέμβριο λέγοντας ότι το φάρμακο ήταν λιγότερο αποτελεσματικό από ό,τι πιστευόταν προηγουμένως.

Η επιτροπή συνιστά την έγκριση του Paxlovid για τη θεραπεία του κορωνοϊού σε ενηλίκους που δεν χρειάζονται συμπληρωματικό οξυγόνο και που διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης.

