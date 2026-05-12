Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε σήμερα, Τρίτη, ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για το ξεκίνημα μιας ευρύτερης επιδημίας χανταϊού, αν και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να εμφανιστούν και άλλα κρούσματα.

«Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια ευρύτερη επιδημία, αλλά φυσικά η κατάσταση μπορεί να αλλάξει», σημείωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγιέσους, μιλώντας δίπλα στον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ στη Μαδρίτη.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, δεδομένης της μακράς περιόδου επώασης του ιού, «είναι πιθανό να δούμε περισσότερες περιπτώσεις τις επόμενες εβδομάδες».

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μέχρι στιγμής υπάρχουν επτά επιβεβαιωμένα κρούσματα του στελέχους των Άνδεων του χανταϊού και δύο ύποπτα: ο Ολλανδός που πέθανε πριν υποβληθεί σε τεστ και ένας άνδρας ο οποίος επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο και πλέον νοσηλεύεται στο νησί Τριστάν ντα Κούνια στον Ατλαντικό Ωκεανό, όπου δεν υπάρχουν τεστ.

Παράλληλα, οι γαλλικές αρχές έκαναν λόγο για 22 ταυτοποιημένες επαφές στη χώρα, ενώ ζήτησαν από τους πολίτες να μην πανικοβληθούν.

Η Γαλλία ζητά στενότερο συντονισμό» των υγειονομικών πρωτοκόλλων στην ΕΕ

Στο μεταξύ η Γαλλία ζήτησε «στενότερο συντονισμό» των υγειονομικών πρωτοκόλλων που εφαρμόζονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση του χανταΐου, δήλωσε ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιέν Λεκορνί ζητώντας από τους υπουργούς του «να ενισχύσουν αμέσως τη συνεργασία» με τις γειτονικές χώρες.

«Ζήτησα από τους υπουργούς να ενισχύσουν αμέσως τη συνεργασία με τις γειτονικές χώρες και να πιέσουν για στενότερο συντονισμό των υγειονομικών πρωτοκόλλων που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ζώνη Σένγκεν» ώστε «να διαρραγούν τυχόν αλυσίδες μετάδοσης», έγραψε στο Χ ο πρωθυπουργός της Γαλλίας.

Η υπουργός Υγείας Στεφανί Ριστ έχει ήδη επαφές με πολλές ευρωπαϊκές χώρες προς την κατεύθυνση αυτή, πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

