Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε σήμερα ότι η κυκλοφορία του ιού που προκαλεί την Covid-19 αυξάνεται σε όλες τις χώρες, ενώ παρατηρείται «ανησυχητική μείωση» της εμβολιαστικής κάλυψης.

«Ο ιός κυκλοφορεί σε όλες τις χώρες», δήλωσε η διευθύντρια του ΠΟΥ για την πρόληψη και την προετοιμασία για επιδημίες και πανδημίες Μαρία Βαν Κερκόουβ στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων στο κτίριο του ΟΗΕ στη Γενεύη.

«Δεδομένα από το σύστημα παρακολούθησης που διαθέτουμε σε 84 χώρες δείχνουν ότι το ποσοστό των θετικών τεστ για τον ιό SARS-CoV-2 αυξάνεται εδώ και αρκετές εβδομάδες».

Συνολικά το ποσοστό των θετικών τεστ είναι πάνω από 10%, ωστόσο κυμαίνεται κατά περιφέρεια, δήλωσε η Κερκόουβ, προσθέτοντας πως στην Ευρώπη το ποσοστό των θετικών τεστ είναι πάνω από 20%.

Η παρακολούθηση των λυμάτων δείχνει ότι η κυκλοφορία του ιού είναι 2 ως 20 φορές υψηλότερη απ' ό,τι αναφέρεται αυτή τη στιγμή, δήλωσε και προειδοποίησε: «Αυτό είναι σημαντικό επειδή ο ιός συνεχίζει να εξελίσσεται και να αλλάζει, κάτι που μας εκθέτει όλους στον κίνδυνο ενός εν δυνάμει πιο ισχυρού ιού που μπορεί να διαφεύγει του εντοπισμού μας και/ή των ιατρικών επεμβάσεών μας, περιλαμβανομένου του εμβολιασμού».

«Τέτοια υψηλή κυκλοφορία δεν είναι 'τυπική' για τους αναπλευστικούς ιούς, οι οποίοι τείνουν να αυξάνουν την κυκλοφορία τους κατά τους ψυχρότερους μήνες», δήλωσε επισημαίνοντας πως τους πρόσφατους μήνες, ανεξαρτήτως εποχής, πολλές χώρες κατέγραψαν αύξηση των κρουσμάτων Covid-19.

Η ίδια πρόσθεσε πως ακόμα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, που διεξάγονται αυτή την περίοδο, τουλάχιστον 40 αθλητές έχουν μέχρι στιγμής βρεθεί θετικοί.

Οι αυξήσεις αυτές, οι οποίες είχαν αποτέλεσμα σε πολλές χώρες την αύξηση των νοσηλειών και των θανάτων, χρειάζεται να προληφθούν, δήλωσε.

Η Κερκόουβ συνέστησε σε όλες τις χώρες να εξετάσουν το ενδεχόμενο να χορηγούν ταυτόχρονα εμβόλια για την εποχική γρίπη και την Covid-19, εξαιτίας της μείωσης της εμβολιαστικής κάλυψης κατά του SARS-CoV-2.

«Τα δύο τελευταία χρόνια είδαμε μια ανησυχητική μείωση της εμβολιαστικής κάλυψης, ιδιαίτερα μεταξύ των υγειονομικών και των ανθρώπων άνω των 60 ετών, δύο από τις ομάδες που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο κίνδυνο», δήλωσε. «Αυτό πρέπει επειγόντως να αντιστραφεί».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

