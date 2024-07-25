Συνεχίζεται η αύξηση στη θετικότητα του SARS-CoV2 στην κοινότητα. Μεγάλη αύξηση καταγράφουν οι νοσηλείες που την τελευταία εβδομάδα έφτασαν τις 788, αλλά και οι θάνατοι από λοίμωξη covid-19. Επικρατούν οι νέες μεταλλάξεις F456L και R346T, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 15-21 Ιουλίου. Σημειώνεται όμως ότι αυτές δεν έχουν συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσου.

Ο ΕΟΔΥ συστήνει στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα) σχολαστική τήρηση των μέτρων πρόληψης κατά των λοιμώξεων του αναπνευστικού και έγκαιρη αναζήτηση ιατρικής συμβουλής επί συμπτωμάτων, προκειμένου να χορηγείται έγκαιρα θεραπεία.

Παράλληλα, συστήνεται στον γενικό πληθυσμό, επί παρουσία συμπτωμάτων λοίμωξης αναπνευστικού, ο περιορισμός των επαφών με άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες.

Η έκθεση του ΕΟΔΥ

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις παραμένει σε χαμηλά επίπεδα.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

Συνεχίζει να καταγράφεται αυξημένη δραστηριότητα του ιού, με αυξητική τάση στις εισαγωγές για νοσηλεία.

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο αριθμός των νέων εισαγωγών ήταν 788 και παρουσιάζει αυξητική τάση. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 551 και ο αριθμός των εισαγωγών την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 ήταν 306.

Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων ήταν έξι. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν οκτώ και ο αριθμός των διασωληνώσεων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 ήταν επτά.

Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 17.

Ο αριθμός των θανάτων ήταν 35. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των θανάτων τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 23 και ο αριθμός των θανάτων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 ήταν 17.

Καταγράφεται αυξητική τάση της ΒΑ.2.86 που φέρει έστω μία από τις μεταλλάξεις F456L και R346T, με επικράτησή της κατά τις τελευταίες εβδομάδες. Σημειώνεται ότι η κατηγορία αυτή παραλλαγμένων στελεχών δεν έχει συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσου.

Η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε αύξηση της κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 σε έξι από τις δέκα περιοχές που ελέγχθηκαν.

Ιός της γρίπης

Δεν ανευρέθηκαν θετικά δείγματα για γρίπη τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), όσο και στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI).

Δεν καταγράφηκε νέο σοβαρό κρούσμα με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ούτε νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Δεν ανευρέθηκαν θετικά δείγματα τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), όσο και στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI).

