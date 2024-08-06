MyClinic Μykonos: Πλήρως οργανωμένη δομή υγείας του Ομίλου HHG στo νησί των Ανέμων

O Όμιλος Hellenic Healthcare (HHG), ο μεγαλύτερος ιδιωτικός όμιλος παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, με στόχο την ανάπτυξη της ιατρικής πρωτοβάθμιας περίθαλψης και εκτός Αττικής, λειτουργεί το υπερσύγχρονο πολυϊατρείο MyClinic Mykonos στα Aγγελικά της Μυκόνου, για την κάλυψη των αναγκών μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών του νησιού.

Η MyClinic Μykonos (πρώην SEA Medical), στην καρδιά της Μυκόνου, είναι ένα πολυδύναμο ιατρικό κέντρο που στελεχώνεται από εξειδικευμένους ιατρούς, έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό και είναι εξοπλισμένο με την πλέον σύγχρονη τεχνολογία. Παρέχει μεγάλο εύρος υπηρεσιών υγείας όπως διαγνωστικές εξετάσεις, ποικιλία ιατρικών ειδικοτήτων, τμήμα επειγόντων περιστατικών, κατ’ οίκον υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες ασθενοφόρου και αεροδιακομιδής.

Το Κέντρο διαθέτει, επίσης, σύγχρονο αξονικό τομογράφο για γρήγορη διαδικασία εξέτασης, με υψηλή ευκρίνεια και χαμηλότερη δόση ακτινοβολίας και ανοιχτού τύπου μαγνητικό τομογράφο, ιδανικό για κλειστοφοβικούς ασθενείς με χαμηλή ένταση θορύβου.

Παράλληλα, εκτός από διαγνωστικές εξετάσεις, πραγματοποιούνται και ενδοφλέβιες θεραπείες για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού, αύξηση των επιπέδων ενέργειας και αποτοξίνωση του οργανισμού.

Η MyClinic Mykonos διατηρεί συνεργασίες με ξενοδοχεία και τοπικές επιχειρήσεις, ενώ αναλαμβάνει και την υποστήριξη εκδηλώσεων όπου χρειάζεται υγειονομική κάλυψη. Στα «συν» του Κέντρου βρίσκεται η υπερσύγχρονη Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης MyDialysis που φιλοξενεί -εκτός του τοπικού πληθυσμού- νεφροπαθείς από το εξωτερικό που επισκέπτονται το νησί για διακοπές, ενισχύοντας έτσι τον ιατρικό τουρισμό στη χώρα μας.

Η MyClinic Μykonos είναι ένα από τα δεκαέξι (16) διαγνωστικά κέντρα του δικτύου ΗΗG που εκτείνεται σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Σαντορίνη και Κρήτη. Το πολυιατρείο είναι σε ανοιχτή επικοινωνία με τα θεραπευτήρια του HHG (Υγεία, Metropolitan Hospital, Μητέρα, Metropolitan General, Λητώ, Creta Interclinic, City Hospital) και με τις άλλες δομές υγείας του Ομίλου για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού.

MyClinic Mykonos: Aγγελικά 846 00, Ορνός Μυκόνου

Τηλ. επικοινωνίας: 228 9027350

