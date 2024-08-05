Εγκυμοσύνη: Πώς να αντιμετωπίσετε τις ανεπιθύμητες ζαλάδες

Η εγκυμοσύνη είναι μία περίοδος γεμάτη χαρά, αλλά και άγχος για τη μέλλουσα μαμά. Κατά τη διάρκεια αυτών των εννέα μηνών, μπορεί να εμφανιστούν διάφορα μικροπροβλήματα, με τις ζαλάδες να είναι ένα από τα πιο κοινά, κυρίως στο πρώτο τρίμηνο. Ας δούμε μερικές συμβουλές για να τις διαχειριστείτε αποτελεσματικά.

Αναζητήστε ευχάριστες μυρωδιές

Μία από τις πιο αποδοτικές λύσεις είναι να μυρίσετε κάτι ευχάριστο. Η αυξημένη ορμόνη των οιστρογόνων στην εγκυμοσύνη εντείνει την όσφρηση, επομένως μυρίζοντας κάτι φρέσκο όπως εκχύλισμα λεμονιού, μπορεί να μειώσει τις ζαλάδες. Έχετε μαζί σας ένα μπουκαλάκι με ευχάριστο άρωμα για να το χρησιμοποιείτε όταν χρειάζεται.

Ενυδάτωση και πάλι ενυδάτωση

Η κατανάλωση τουλάχιστον δέκα ποτηριών νερού την ημέρα είναι απαραίτητη, ακόμα κι αν σας φαίνεται δύσκολο λόγω ναυτίας. Η επαρκής ενυδάτωση είναι σημαντική τόσο για εσάς όσο και για το μωρό σας, καθώς η αφυδάτωση μπορεί να επιδεινώσει τις ζαλάδες. Επιλέξτε νερό και φυσικούς χυμούς για καλύτερα αποτελέσματα.

Αποφύγετε συγκεκριμένες τροφές

Είναι σημαντικό να αποφύγετε ορισμένες τροφές που μπορεί να επιδεινώσουν τις ζαλάδες. Οι στεγνές τροφές βοηθούν στην απορρόφηση των περιττών υγρών στο στομάχι, ενώ τα τηγανητά και οι πικάντικες τροφές μπορούν να χειροτερέψουν την κατάσταση. Προτιμήστε ελαφριές και σταθερές γεύσεις για να διατηρήσετε το στομάχι σας σε ισορροπία.

Ξεκινήστε τη μέρα με ένα καλό πρωινό

Ένα σωστό πρωινό είναι απαραίτητο κατά την εγκυμοσύνη. Αντί να το παραλείπετε, ζητήστε από τον σύντροφό σας να σας ετοιμάσει μερικά φρούτα στο κρεβάτι. Έτσι, θα αποφύγετε τις πολλές μετακινήσεις και θα πάρετε τις απαραίτητες βιταμίνες που χρειάζεστε για να διατηρήσετε την ισορροπία στο στομάχι σας.

Περπάτημα

Το περπάτημα, είτε μόνη είτε με παρέα, είναι ένας ασφαλής τρόπος για να μειώσετε τις ζαλάδες και να γυμναστείτε ταυτόχρονα. Προσπαθήστε να εντάξετε καθημερινά ένα μικρό περίπατο στη ρουτίνα σας.

