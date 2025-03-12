Πώς να βρεις ξανά τον εαυτό σου μετά από έναν χωρισμό

Ένας χωρισμός μπορεί να είναι σκληρός. Όποιος κι αν τον αποφάσισε- είτε εσύ, είτε πολύ περισσότερο η άλλη πλευρά- αν υπάρχουν συναισθήματα και καιρός κοινής ζωής πολλές φορές δεν είναι καθόλου εύκολο να το αντιμετωπίσεις. Μπορεί να νιώθεις χαμένη, μπερδεμένη, ακόμα και να αναρωτιέσαι αν θα ξαναβρείς ποτέ τον εαυτό σου. Όμως, όσο δύσκολο κι αν φαίνεται τώρα, η ζωή δεν τελειώνει εδώ. Στην πραγματικότητα, μπορεί να είναι η αρχή μιας καινούργιας, πιο δυνατής εκδοχής σου.

Το κλειδί είναι να προχωρήσεις μπροστά με τρόπο που θα σε κάνει να νιώθεις πραγματικά καλά με εσένα.

Δώσε χρόνο στον εαυτό σου

Πρώτα απ’ όλα, μην πιέζεσαι. Δεν υπάρχει σωστός ή λάθος τρόπος να ξεπεράσεις έναν χωρισμό. Αν μια μέρα νιώθεις καλά και την επόμενη είσαι χάλια, είναι απολύτως φυσιολογικό. Το τέλος μιας σχέσης είναι σαν ένα μικρό πένθος, και χρειάζεται χρόνο.

Και ξέρεις κάτι; Δεν χρειάζεται να δείχνεις ότι είσαι δυνατή αν δεν νιώθεις έτσι. Αν θέλεις να κλάψεις, κλάψε. Αν θέλεις να μείνεις σπίτι με πιτζάμες βλέποντας σειρές και τρώγοντας σοκολάτα, κάν’ το. Όμως μην κολλήσεις εκεί.

Βάλε ένα χρονικό όριο για τον «πόνο» σου, μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, όσο χρειαστεί. Μετά από αυτό, ξεκίνα να ξαναβγαίνεις στον κόσμο. Δεν λέω να βρεις άλλον αμέσως (εκτός αν το θες), αλλά να αρχίσεις να φροντίζεις τον εαυτό σου.

Θυμήσου ποια ήσουν πριν τη σχέση (Spoiler: Ήσουν υπέροχη!)

Όταν είσαι σε μια σχέση, είναι εύκολο να ξεχνάς ποια ήσουν πριν από αυτή. Ίσως άφησες κάποια χόμπι στην άκρη, ίσως άλλαξες κάποιες συνήθειες, ίσως ακόμα και η μουσική που ακούς να επηρεάστηκε από τον άλλον.

Τώρα είναι η ευκαιρία να θυμηθείς όλα εκείνα που αγαπούσες.

• Τι σου άρεσε να κάνεις πριν μπεις σε αυτή τη σχέση;

• Ποια πράγματα σε έκαναν να νιώθεις γεμάτη και χαρούμενη;

• Υπάρχει κάτι που ήθελες πάντα να δοκιμάσεις, αλλά δεν το έκανες ποτέ;

Ξεκίνα σιγά-σιγά να τα εντάσσεις ξανά στην καθημερινότητά σου. Αυτή είναι η δική σου ευκαιρία να ξαναγίνεις η γυναίκα που αγαπάς!

Φρόντισε τον εαυτό σου σωματικά και ψυχικά

Ξέρω, μετά από έναν χωρισμό είναι δελεαστικό να πέσεις στον καναπέ με junk food και να χαθείς στο TikTok. Όμως, αυτό θα σε κάνει να νιώσεις ακόμα πιο κουρασμένη και άτονη.

Αντί γι’ αυτό, προσπάθησε να κάνεις μικρά πράγματα που θα σε ανεβάσουν:

• Πήγαινε έναν περίπατο στον ήλιο (το φυσικό φως κάνει θαύματα στη διάθεσή σου!)

• Ξεκίνα ένα είδος άσκησης που σε ευχαριστεί. Δεν χρειάζεται να γίνεις fitness guru, απλά βρες κάτι που σε κάνει να νιώθεις ζωντανή.

• Κοιμήσου καλά. Η έλλειψη ύπνου κάνει τον πόνο του χωρισμού να φαίνεται ακόμα χειρότερος.

• Βάλε λίγη μουσική που σου φτιάχνει το κέφι και χοροπήδα στο σαλόνι σου (ναι, λειτουργεί!)

• Μαγείρεψε κάτι θρεπτικό για σένα, ένα πιάτο που θα σου δώσει ενέργεια, όχι κάτι που θα σε βαρύνει.

Δημιούργησε νέα όνειρα και στόχους

Μπορεί η ζωή σου να ήταν δεμένη με κάποιον άλλον για καιρό, αλλά τώρα είναι η δική σου στιγμή.

Σκέψου το εξής: Πώς θέλεις να είναι η επόμενη φάση της ζωής σου;

Γράψε σε ένα χαρτί ή ένα ημερολόγιο ότι σου έρχεται στο μυαλό ακόμα και τρελά όνειρα που φαίνονται μακρινά.

• Μπορείς να ταξιδέψεις κάπου που πάντα ήθελες

• Να αλλάξεις δουλειά ή να ξεκινήσεις κάτι δικό σου

• Να κάνεις νέους φίλους και να χτίσεις έναν κύκλο ανθρώπων που σε εμπνέουν

Ότι κι αν είναι, ξεκίνα να το κάνεις πραγματικότητα, ένα βήμα τη φορά.

Η ζωή συνεχίζεται… και εσύ θα είσαι καλά!

Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουμε μετά από έναν χωρισμό είναι να ψάχνουμε κάποιον άλλον για να γεμίσει το κενό. Η αλήθεια είναι ότι κανείς άλλος δεν μπορεί να σε κάνει ευτυχισμένη αν εσύ η ίδια δεν νιώθεις καλά με τον εαυτό σου.

Αντί να βιαστείς να μπεις σε μια καινούργια σχέση μόνο και μόνο για να μην είσαι μόνη, εστίασε στο να αγαπήσεις ξανά εσένα. Μόνο έτσι θα μπορέσεις, όταν έρθει η ώρα, να προσελκύσεις έναν άνθρωπο που θα ταιριάζει πραγματικά με εσένα και όχι κάποιον που θα είναι απλά «μπάλωμα» στο κενό που νιώθεις.

Ξέρω ότι τώρα μπορεί να πονάει. Όμως, πίστεψέ με: Θα έρθει η στιγμή που θα ξυπνήσεις και δεν θα σε νοιάζει πια.

Θα έρθει η στιγμή που θα χαμογελάς ξανά αυθόρμητα, που θα νιώθεις ελεύθερη και δυνατή, που θα πεις: «Ήταν δύσκολο, αλλά το πέρασα και τώρα είμαι καλύτερη από ποτέ». Μέχρι τότε, απλά συνέχισε να φροντίζεις τον εαυτό σου και να του δίνεις τον χρόνο που χρειάζεται.

