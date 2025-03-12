ΜΗΤΕΡΑ: Ένα νέο κεφάλαιο στην οφθαλμική ογκολογία με το Οφθαλμο-ογκολογικό Κέντρο Παίδων & Ενηλίκων

Το ΜΗΤΕΡΑ ανακοίνωσε τη δημιουργία του πρώτου και μοναδικού Οφθαλμο-ογκολογικού Κέντρου Παίδων & Ενηλίκων στην Ελλάδα, ενός υπερσύγχρονου Κέντρου που αλλάζει τα δεδομένα στη διάγνωση και θεραπεία των οφθαλμικών όγκων.

Το Κέντρο, αποτελείται από μια εξαιρετικά εξειδικευμένη διεπιστημονική ομάδα και προσφέρει υπηρεσίες διάγνωσης και θεραπείας για καλοήθεις και κακοήθεις όγκους των ματιών τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η δυνατότητα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του ρετινοβλαστώματος, γεγονός που καθιστά το Κέντρο μοναδικό στην Ελλάδα.

Ως μία από τις κορυφαίες μονάδες οφθαλμικής ογκολογίας στην Ευρώπη, το νέο Κέντρο του ΜΗΤΕΡΑ διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, με μηχανήματα των οποίων αντίστοιχα δεν βρίσκονται σε οποιοδήποτε άλλο οφθαλμο-ογκολογικό κέντρο στα Βαλκάνια. Παράλληλα, οι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες παγκόσμιας εμβέλειας, εξασφαλίζοντας πρόσβαση στις πιο καινοτόμες θεραπείες.

Σταύρος Σουγιουλτζής, Επιχειρησιακός Διευθυντής ΜΗΤΕΡΑ

Ο κ. Σταύρος Σουγιουλτζής, Επιχειρησιακός Διευθυντής του ΜΗΤΕΡΑ, δήλωσε ότι «Η ίδρυση του Οφθαλμο-Ογκολογικού Κέντρου Παίδων & Ενηλίκων στο ΜΗΤΕΡΑ αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο, για τον χώρο της ιατρικής στην Ελλάδα. Στόχος μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένη φροντίδα στους ασθενείς μας με εξειδίκευση, πρωτοποριακή τεχνολογία και ανθρωποκεντρική προσέγγιση, στηρίζοντας τους ασθενείς και τις οικογένειές τους σε κάθε στάδιο της θεραπευτικής διαδικασίας».

Μαρία Πευκιανάκη, Διευθύντρια Οφθαλμο-ογκολογικού Κέντρου Παίδων & Ενηλίκων ΜΗΤΕΡΑ

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, η Διευθύντρια του Οφθαλμο-ογκολογικού Κέντρου Παίδων & Ενηλίκων, του ΜΗΤΕΡΑ, κα Μαρία Πευκιανάκη, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς τους φορείς που συνέβαλαν θεσμικά και οργανωτικά στην ίδρυση αυτής της μοναδικής δομής και τόνισε ότι «Το Οφθαλμο-Ογκολογικό Κέντρο Παίδων & Ενηλίκων του ΜΗΤΕΡΑ είναι ένα υπερσύγχρονο κέντρο το οποίο συνδυάζει τις πιο καινοτόμες τεχνολογίες με ανθρωποκεντρική όμως προσέγγιση. Το Κέντρο μας είναι εξοπλισμένο με οφθαλμολογικά μηχανήματα κάποια από τα οποία δεν υπάρχουν σε άλλα Οφθαλμολογικά Κέντρα στον Ελλαδικό χώρο, διασφαλίζοντας έτσι την ασφαλέστερη και πιο ακριβή διάγνωση, για τους ασθενείς μας. Το Κέντρο μας είναι επίσης το μοναδικό στην Ελλάδα που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για τη διάγνωση και θεραπεία παιδιών με Ρετινοβλάστωμα. Πλέον, οι οικογένειες ασθενών που αντιμετωπίζουν την πρόκληση των οφθαλμικών όγκων, δεν θα χρειάζεται να ταξιδεύουν στο εξωτερικό για να βρουν τη φροντίδα που χρειάζονται. Με υπερσύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό και συνεργασία με τα πιο αξιόλογα διεθνή κέντρα, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε τις πιο σύγχρονες και επιστημονικά αποδεδειγμένες θεραπείες. Η δέσμευσή μας είναι να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή φροντίδα, με εξειδικευμένη και εξατομικευμένη προσέγγιση για κάθε ασθενή».

Το ΜΗΤΕΡΑ, μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του να βρίσκεται στην αιχμή της ιατρικής επιστήμης, προσφέροντας υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου με γνώμονα την καινοτομία και την εξειδίκευση.

