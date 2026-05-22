Πώς επιδρά η παχυσαρκία στην ποιότητα της ζωής μας και στην υγεία μας

​Η παχυσαρκία - και ειδικά η κοιλιακή - δεν αξιολογείται μόνο με τις τρέχουσες εξετάσεις αίματος ενός ανθρώπου. Η αυξημένη περίμετρος μέσης σχετίζεται με αυξημένο μεταβολικό και καρδιαγγειακό κίνδυνο, ακόμη και όταν οι βασικοί δείκτες υγείας φαίνονται φυσιολογικοί.

Στο ερώτημα εάν ένα άτομο με αυξημένο ΔΜΣ (Δείκτη Μάζας Σώματος) και κοιλιακή παχυσαρκία, αλλά φυσιολογικές εξετάσεις, πρέπει να απευθυνθεί στον γιατρό του, η απάντηση είναι ξεκάθαρη για τον Αναστάσιο Κουτσοβασίλη παθολόγο - διαβητολόγο και αντιπρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Μεταβολικής Ιατρικής.

«Η παχυσαρκία - και ειδικά η κοιλιακή- δεν αξιολογείται μόνο με βάση τις τρέχουσες εξετάσεις αίματος. Η αυξημένη περίμετρος μέσης σχετίζεται με αυξημένο μεταβολικό και καρδιαγγειακό κίνδυνο, ακόμη και όταν οι βασικοί δείκτες φαίνονται φυσιολογικοί. Ο γιατρός μπορεί να εκτιμήσει συνολικά τον κίνδυνο, να εντοπίσει πρώιμες διαταραχές και να προτείνει εξατομικευμένες παρεμβάσεις πριν εμφανιστούν προβλήματα», επισημαίνει και τονίζει πως πλέον είναι αποδεδειγμένο πως η κοιλιακή παχυσαρκία συνδέεται στενά με:

Σακχαρώδη Διαβήτη Τύπου 2

Αρτηριακή Υπέρταση

Δυσλιπιδαιμία

Καρδιαγγειακά νοσήματα

Ορισμένους τύπους καρκίνου

Μυοσκελετικά προβλήματα (π.χ. οστεοαρθίτιδα)

Αυτό που έχει σημασία, όπως λέει ο κ. Κουτσοβασίλης, είναι ότι οι αλλαγές αυτές ξεκινούν «σιωπηλά», χρόνια πριν εμφανιστούν στα αποτελέσματα εξετάσεων.

«Δεν πρέπει να περιμένουμε την εμφάνιση αυτών των διαταραχών γιατί τότε μιλάμε πλέον για θεραπεία νόσου και όχι για πρόληψη», εξηγεί.

Όπως επισημαίνει ίδιος μιλώντας στο Skai.gr, η πρόληψη είναι πιο εύκολη, ασφαλής και αποτελεσματική, καθώς οι επιπλοκές συχνά είναι μη αναστρέψιμες ή δύσκολα ελεγχόμενες. Επίσης, τονίζει ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε πως η ποιότητα ζωής επηρεάζεται σημαντικά όταν εγκατασταθούν νοσήματα.

«Με απλά λόγια: είναι πολύ πιο εύκολο να προλάβεις παρά να διορθώσεις. Δεν είναι καθόλου υπερβολικό να ισχυριστούμε ότι η παχυσαρκία είναι ένας 'ύπουλος εχθρός'. Το σπλαχνικό λίπος (το λίπος γύρω από τα όργανα) είναι μεταβολικά ενεργό και επηρεάζει:

την Ινσουλινοαντίσταση

τη φλεγμονή στον οργανισμό

την ορμονική ισορροπία

Επειδή δεν δίνει άμεσα συμπτώματα, μπορεί να εξελίσσεται χωρίς να γίνεται αντιληπτό», αναφέρει.

Γιατί να μην «περιμένει» κάποιος να εμφανιστούν επιπλοκές; «Γιατί τότε μιλάμε πλέον για θεραπεία νόσου και όχι για πρόληψη», εξηγεί και προσθέτει πως

υπάρχουν πάρα πολλές καταστάσεις οι οποίες συνυπάρχουν με την παχυσαρκία, οι οποίες μάλιστα αρκετές φορές υποδιαγιγνώσκονται.» Αυτές μπορεί να είναι όπως αναφέρει:

Αποφρακτική Υπνική Άπνοια

Λιπώδης διήθηση ήπατος

Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών (στις γυναίκες)

Κατάθλιψη και άγχος

Αυτές οι καταστάσεις επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητα και τη συνολική υγεία επισημαίνει ο γιατρός και τονίζει: «Υπάρχει συχνά η άποψη ότι αφού κάποιος έχει αρκετά κιλά για κάποια χρόνια και είναι μια χαρά, δεν χρειάζεται να ανησυχεί σημαντικά. Είναι μια πολύ συχνή και κατανοητή στάση».

Μια ισορροπημένη απάντηση σε αυτό το ερώτημα ή σε αυτή τη αντίληψη θα μπορούσε να είναι: «Το ότι μέχρι τώρα είσαι καλά είναι θετικό. Όμως η παχυσαρκία δρα αθροιστικά στον χρόνο. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος. Σημαίνει ότι ίσως δεν έχει εκδηλωθεί ακόμη. Η πρόληψη σήμερα είναι επένδυση για να συνεχίσεις να είσαι καλά και στο μέλλον.»

Η συζήτηση δεν πρέπει να βασίζεται στον φόβο, αλλά στην ενημέρωση και στη λογική πρόληψη, καταλήγει.

