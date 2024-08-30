Πάνω από 1.700 αρχαίους ιούς εντόπισαν ερευνητές κρυμμένους μέσα σε πάγο στα Ιμαλάια.

Αυτοί οι ιοί, σύμφωνα με το NewsWeek, περίπου τα τρία τέταρτα των οποίων ήταν προηγουμένως άγνωστοι στην επιστήμη, ανακαλύφθηκαν χάρη σε υπολείμματα παγωμένου ιικού DNA σε δείγματα πάγου που ελήφθησαν από τον παγετώνα Guliya στο οροπέδιο του Θιβέτ, σύμφωνα με μια νέα δημοσίευση στο περιοδικό Nature Geoscience.

Αναλύοντας το DNA αυτών των αρχαίων ιών, οι ερευνητές ελπίζουν να κατανοήσουν καλύτερα πώς οι ιοί προσαρμόζονται στα μεταβαλλόμενα κλίματα.

«Πριν από αυτήν την έρευνα, το πως συνδέονται οι ιοί με μεγάλης κλίμακας αλλαγές στο κλίμα της Γης είχε παραμείνει ένα πεδίο εντελώς ανεξερεύνητο», δήλωσε ο συν-συγγραφέας της μελέτης ZhiPing Zhong, ερευνητής στο Byrd Polar and Climate Research Center στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Οχάιο.

Προσέθεσε ότι «ο πάγος των παγετώνων είναι πολύτιμος και συχνά δεν έχουμε τις μεγάλες ποσότητες υλικού που απαιτούνται για την έρευνα ιών και μικροβίων».

Πόσο επικίνδυνοι είναι οι ιοί που «ξεπαγώνουν»

Αρχαίοι ιοί παγωμένοι έχουν ανακαλυφθεί και σε άλλες τοποθεσίες ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Σιβηρίας. Αυτό έχει πυροδοτήσει φόβους ότι ένας από αυτούς τους ιούς θα μπορούσε να μολύνει τους ανθρώπους, καθώς λιώνουν οι παγετώνες σε όλο τον κόσμο λόγω της κλιματικής αλλαγής.

«Εάν οι ιοί της αμοιβάδας μπορούν να επιβιώσουν τόσο πολύ στον πάγο, αυτό υποδηλώνει έντονα ότι οι ιοί που μολύνουν ζώα/ανθρώπους θα μπορούσαν να παραμείνουν μολυσματικοί στην ίδια κατάσταση», δήλωσε ο Jean-Michel Claverie, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Aix-Marseille στη Γαλλία, ο οποίος ηγήθηκε της μελέτης. «Επιπλέον, γνωρίζουμε ότι το DNA [των ιών που μολύνουν ζώα/ανθρώπους] ανιχνεύεται στο μόνιμο πάγο».

