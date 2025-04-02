Δυσαρεστημένοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι πολίτες από τις υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα, όπως διαπιστώνεται σε έρευνα που παρουσίασε σήμερα ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.

Στην έρευνα της εταιρείας GPO, μεταξύ των πολιτών συμμετείχαν 1.066 άτομα, άνδρες και γυναίκες άνω των 17 ετών, ενώ στην έρευνα μεταξύ ιατρών συμμετείχαν 760 διαφόρων ειδικοτήτων από όλη την επικράτεια.

Στους πολίτες, το πρώτο ερώτημα που τέθηκε ήταν «Είσαστε γενικά ικανοποιημένος/η ή δυσαρεστημένος/η από τις προσφερόμενες υπηρεσίες Υγείας στη χώρα μας, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα;»… Στην ερώτηση αυτή «δυσαρεστημένο» δήλωσε το 48,1%.

Στο επόμενο ερώτημα «Αν εστιάσουμε ειδικότερα στον τομέα της δημόσιας υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας κλπ) θα λέγατε ότι είσαστε γενικά ικανοποιημένος/η ή δυσαρεστημένος/η από τις προσφερόμενες υπηρεσίες δημόσιας Υγείας στη χώρα μας;», οι δυσαρεστημένοι εκτοξεύονται στο 61,1%.

Όταν ερωτήθηκαν «Η ικανοποίηση σας οφείλεται σε τι…» έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στους λειτουργούς της Υγείας με το ιατρικό προσωπικό στο 83% και το νοσηλευτικό προσωπικό στο 48% των θετικών απαντήσεων.

Στην ερώτηση «Η δυσαρέσκεια σας οφείλεται σε τι από τα παρακάτω;» έδωσαν τις ακόλουθες απαντήσεις:

Κακή οργάνωση 73,5%.

Όχι καλή αναλογία προσωπικού ασθενών 68,3%.

Όχι καλές κτιριακές εγκαταστάσεις 53,5%.

Όχι καλός εξοπλισμός 51,1%.

Ενώ στο ερώτημα «Σε σχέση με την ιατρική σας περίθαλψη, τι από τα παρακάτω επισκέπτεστε κυρίως (συχνότερα);» τα νοσοκομεία πήραν τη μερίδα του λέοντος με τις θετικές απαντήσεις να φτάνουν στο 64,8% και να ακολουθούνται από κοντά από τα ιδιωτικά ιατρεία στα οποία απάντησαν θετικά το 62,4% των πολιτών.

Σε επόμενο ερώτημα «Είσαστε γενικά ικανοποιημένος/η ή δυσαρεστημένος/η από τις προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας από τον ιδιώτη ιατρό που επισκεφθήκατε ή την ιδιωτική κλινική;», οι πιο πολύ ικανοποιημένοι ήταν από ιδιώτη γιατρό σε ποσοστό 68,2%.

Ενώ στο ερώτημα «Εδώ και ένα χρόνο περίπου έχουν θεσμοθετηθεί τα απογευματινά επί πληρωμή χειρουργεία. Εσείς πώς κρίνετε (από όσα γνωρίζετε/ έχετε ακούσει) τη λειτουργία τους;» το 43,4% των πολιτών κρίνουν αρνητικά τη λειτουργία τους, έναντι 27,3% που την κρίνουν θετικά. Ομοίως στο ερώτημα «Κατά τα τελευταία δύο – τρία χρόνια, κατά τη γνώμη σας, η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας έχει βελτιωθεί ή έχει χειροτερεύσει;», το 54,7% απάντησε ότι έχει χειροτερεύσει.

Εξάλλου, στην ερώτηση «Είστε ικανοποιημένος/η ή δυσαρεστημένος/η από την εμπειρία σας με τον οικογενειακό σας γιατρό;» ικανοποιημένο δηλώνει το 55,7% ενώ μόλις το 10,9% είναι δυσαρεστημένο ενώ στην ερώτηση «Τι άποψη έχετε γενικά για τη δραστηριότητα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου;», το 33,1% είχε θετική άποψη, το 27,8% ούτε θετική ούτε αρνητική και το 13,3 αρνητική.

Τι απάντησαν οι γιατροί

Στην έρευνα μεταξύ ιατρών από όλη την επικράτεια, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις στα δύο πρώτα ερωτήματα που είναι σταθερές μεταξύ των ερευνών που διεξήχθησαν το 2024 και 2025:

«Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετές αλλαγές στη νομοθεσία για την υγεία. Τις αντιμετωπίζετε;». Στο ερώτημα αυτό το 48,3% απάντησε αρνητικά στην έρευνα του 2024 και φέτος απάντησε αρνητικά το 49%.

Στο δεύτερο ερώτημα «Και αντιμετωπίζετε τις ρυθμίσεις που εξήγγειλε το υπουργείο Υγείας για τον προσωπικό γιατρό …;», το 2024 είχε απαντήσει αρνητικά το 50,4% ενώ φέτος την ίδια απάντηση έδωσε το 49%.

Τέλος, αξιοσημείωτα είναι τα ποσοστά σε γενικό κοινό και γιατρούς στο ερώτημα για την ανάγκη αύξησης των μισθών στους γιατρούς ΕΣΥ, στο οποίο απαντά θετικά το 94,2% των πολιτών και το 90,5% των γιατρών, με ανάλογα ποσοστά στο ερώτημα για τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν για τη στελέχωση των Νοσοκομείων σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές.

