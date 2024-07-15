Καλοκαίρι χωρίς παγωτό; Αδιανόητο! Το παγωτό δεν είναι μόνο μια δροσερή απόλαυση για τις ζεστές μέρες, αλλά και μια πηγή θρεπτικών συστατικών. Ας δούμε, λοιπόν, πώς μια ή δύο μπάλες παγωτό μπορούν να προσφέρουν πολλά περισσότερα από μια στιγμιαία απόλαυση.

Τα οφέλη για την υγεία των θρεπτικών συστατικών που περιέχονται στο παγωτό:

Το ασβέστιο, που περιέχεται στο παγωτό, είναι σημαντικό για τη διατήρηση της οστικής πυκνότητας, την ενδυνάμωση των οστών και την πρόληψη της οστεοπόρωσης. Επιπλέον, το ασβέστιο βοηθά στη μείωση του κινδύνου υπέρτασης και προστατεύει τα δόντια και τα ούλα.

